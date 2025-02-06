抓住春節尾巴！花蓮市公所贈可愛造型蛇燈籠　邀鄉親熱鬧度元宵

▲花蓮市公所推出造型可愛的「蛇」燈籠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為延續小過年「元宵節」的熱鬧氣氛，花蓮市公所推出造型可愛的「蛇」燈籠，將於2月7日（五）起上班時間在花蓮市公所提供民眾索取，數量有限、送完為止。市長魏嘉彥表示，歡迎民眾相揪拿蛇年小提燈，熱熱鬧鬧度元宵。

今年是蛇年，花蓮市公所製作應景創意紙雕小燈籠，以蛇年吉祥物為造型，只要按照數字依序組合就能拼裝完成，蛇身色彩繽紛，內有小燈泡，打開電源後就會綻放出七彩光芒。

▲▼市長魏嘉彥（中）歡迎民眾相揪拿蛇年小提燈，熱熱鬧鬧度元宵。

魏嘉彥表示，市公所製作了應景的燈籠，讓大小朋友動手DIY，提著組裝完成的燈籠會很有成就感，過程中還能增進家人情感，也為佳節增添歡樂的氣氛。也祝福所有的市民朋友蛇年行大運、蛇麼好運龍總來！

「蛇拿九穩」小提燈將於2月7日起於花蓮市公所一樓大廳發送，喜愛小提燈的民眾，上午8時30分至12時及下午1時30分至5時，前往市公所（花蓮市林森路252號）索取，一人限領一份，送完為止。

此外，花蓮市公所於2月8日至9日，在花蓮遠東百貨（正門口）和平廣場舉辦「114年金蛇祈福賀新年暨客家天穿日-迎燈趣」，邀請到朱德剛相聲大師到場表演，並有客語猜謎闖關活動，凡完成闖關都可領取精美小禮品一份，魏嘉彥邀請花蓮大小朋友前來同樂。市公所及遠東百貨將在8日晚間7點，共同發放1000份限定蛇年燈籠，歡迎大小朋友踴躍索取。