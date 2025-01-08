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華碩CES2025全品項公開　全力推動AI新品、率先出Copilot+ PC系列

記者蘇晟彥／台北報導

華碩（ASUS）8日凌晨舉辦《Always Incredible》線上發表會，以「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」作為發展願景，推出CES2025年新品陣容。對此，今年主打「全球最輕」Copilot+ PC—Zenbook A14、ExpertCenter P500系列商用桌上型電腦、ASUS Vivobook 14/16 AI筆電、ASUS NUC 15 Pro系列及首款採用AMD處理器的AI迷你電腦ASUS ExpertCenter PN54，要從各種類型電腦融入消費者生活，打造最強AI效能新環境。

▼華碩今年同樣以AI PC作為主打，推出迎合各種需求的筆電產品。（圖／ASUS提供）

▲▼ 華碩,AIPC 。（圖／ASUS提供）

ASUS Zenbook A14：世界最輕的Copilot+ PC

結合極簡美學與先進效能的ASUS Zenbook A14 (UX3407)，重量低於1公斤，是全球最輕的Copilot+ PC。搭載高通Snapdragon® X 系列處理器與Qualcomm Hexagon™ NPU，提供高達45 TOPS的運算效能，為使用者帶來更好的Copilot+體驗。使用者可盡情體驗各種順暢的Windows AI功能，包括：即時字幕、小畫家中的 Cocreator 和 Generative Fill、相片應用程式的 Restyle Image 與 Image Creator 及超高解析度，未來也將推出更多功能，包括：回顧(預覽版)、Click to Do (預覽版)以及新版的Windows Search。

ASUS Zenbook A14 (UX3407)配備70Wh大容量電池，電池續航力超過32小時 ，全天保持高效生產力。Zenbook首次全機 (從上蓋、鍵盤框架到底殼)採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum™)材質，提供防磨損、防刮及防指紋的保護功能，更加堅固耐用。雙風扇設計最大化散熱效能，在高負載任務中仍能保持高效率。此外，強化的隱私功能 (例如：智能鎖定與多人偵測) 帶來更安全的保障；完整I/O連接埠可因應各種必要連接需求。完美結合強大效能、便攜性與智慧技術，是現代通勤族的最佳日常夥伴。

▼ASUS Zenbook A14 是目前最輕的Copilot+ PC。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ASUS Vivobook 14/16：全民適用的AI筆電
擁有卓越AI效能的ASUS Vivobook 14/16 (X1407QA / X1607QA)，是一款具備更高生產力、智慧化與安全性的Copilot+ PC。搭載超高效率的Snapdragon X 處理器，NPU 45 TOPS，AI運算效能較前一代提升44% ，且具備長達19.8小時 的電池續航力。透過Microsoft 手機連結功能與Snapdragon裝置的無縫連接，使用者可在工作與娛樂之間獲得流暢的使用體驗。

AI技術進一步提升ASUS Vivobook 14/16，實現動態且直觀的創作方式。使用者可透過 Cocreator in Paint工具即時完善藝術作品，並使用 Generative Fill 和 Erase 功能輕鬆編輯照片。華碩獨家AI應用程式 StoryCube可根據內容自動分類檔案，提升效率；即時字幕翻譯快速、精準，讓語言不再是隔閡。此外，兩種型號分別提供鉑金色與午夜藍配色，通過軍規等級耐用性，並配備全方位 I/O 連接埠，提供便捷的連線功能，全方位滿足工作、學習、生活需求。

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ASUS ExpertBook B系列：重新定義商用筆電
ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) 與ASUS ExpertBook B3 (B3405/B3605)以無與倫比的自訂功能、全方位安全性與卓越效能，為商用筆電樹立全新標竿。ExpertBook B系列筆電專為政府、教育與企業部門設計，提供靈活配置組合，最高搭載Intel Core Ultra (系列 2)處理器，支援Intel vPro®平台自訂選項，以配合大型企業量身打造，可升級的雙SSD與SO-DIMM插槽，輕鬆應對業務需求變化。企業可選擇最多三代的Intel處理器，搭配最高64GB DDR5記憶體與多元化SSD配置。16吋 ExpertBook B5與B3型號搭載數字鍵盤與加大觸控板，提升使用便利性；B3另可支援5G連線(選配)，體現行動會議的便利性。

ExpertBook B系列在安全防護上滴水不漏，配備雙BIOS、Intel vPro及可信賴平台模組(dTPM)，並符合NIST SP 800-155標準的BIOS，提供企業級的敏感資料保護能力。直覺便利的ASUS Business Manager與ASUS Control Center簡化IT管理工作。低阻力氣流散熱系統減少風扇噪音，最大化散熱效率，壽命較前代產品延長40%，達到無損效能的優異表現。

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／華碩提供）

ASUS NUC系列：輕巧機身內蘊AI最佳化效能
華碩全新NUC 15 Pro迷你電腦，搭載Intel Core Ultra 9處理器 (系列2)與Intel AI Boost 技術，結合卓越性能與節省空間的完美設計，非常適合高需求的商用環境；同時還具備優異的整合效率與連接便利性，支援超高速Wi-Fi 7與Bluetooth® 5.4，以滿足AI 最佳化的商務需求；再加上ASUS Power Sync技術，可讓使用者同步控制NUC 15 Pro與相容的華碩螢幕電源開關，打造更高效節能的工作空間。

此外，NUC 15 Pro不僅免工具升級，另內建Intel vPro技術，能提供可靠的遠端管理解決方案，為企業簡化IT基礎設施、維護資訊安全的不二首選；更重要的是，其能支援至多四台4K螢幕，並兼具節能設計和軍規耐用性，可在有限空間中實現令人驚豔的視覺效果與生產力。

針對追求頂級效能的用戶，NUC 15 Pro亦支援高達96GB的DDR5 RAM，以呈獻超乎想像的AI 運算力，搭配強大的散熱技術，即使是嚴苛負載的工作也完全沒問題，尤其是需要高度穩定運作與速度並存的專業人士。而NUC 14 Pro AI+則設有獨立Copilot按鈕，一鍵啟用AI功能，以成就更快速且智慧的Windows體驗；搭配 Intel Core Ultra 9處理器(系列2)和LPDDR5x-8533 MT/s記憶體，能輕鬆應對高頻寬應用程式與AI模型運算需求；此外，全新NUC 14 Pro AI+另內建麥克風及喇叭，確保語音指令流暢執行；機身頂部的永續電子墨水(E-Ink)顯示器，還可提供客製化設計選項，效能、外觀俱備。

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／華碩提供）

ASUS ExpertCenter PN54：小巧精悍的 AI 迷你電腦
ASUS ExpertCenter PN54將高階AI效能融入僅0.5L的超精巧機身，徹底顛覆小型電腦運算體驗，其搭載 AMD 最新Ryzen™ AI 7350處理器，擁有超過45 NPU TOPS運算力，高效多工無懈可擊，無論是日常工作、遊戲娛樂或內容創作皆游刃有餘。

全新ExpertCenter PN54另配備六個USB、雙2.5G LAN 連接埠與Wi-Fi 7，能帶來疾速連線力和絕佳靈活性，足以勝任現代數位生態系統的核心中樞，支援多元周邊裝置與高速資料傳輸；免工具拆卸機殼設計，則方便使用者日後擴充、升級儲存設備或記憶體，確保設備隨科技日新月異與時俱進，始終維持領先優勢！
 

▲▼ ASUS,CES2025 。（圖／華碩提供）

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