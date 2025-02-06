遠東化纖6年5次大火！竹縣市居民淪「人體清淨機」　廠方聲明曝

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠發生鍋爐爆炸，造成2死15傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分驚傳嚴重氣爆！目前已知2名員工死亡、14人輕重傷，事實上該廠自2019年以來，6年內加上本次已發生5次火警，附近居民皆不堪其擾。新埔廠回應，會對受傷員工全力進行救治，竭力做好撫卹工作。

2019年1月新埔廠因承包商未按SOP施工，焊接時管線燃燒釀成大火；2020年9月23日，因水煤爐幫浦故障，道生油外洩引發火災，石化物燃燒後引發的惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市、竹南等地，當地居民全因臭味感到不適。

2022年3月新埔廠又因機械故障失火；2024年11月因排氣風車故障失火，3層樓高鐵皮倉庫竄火，異味飄到竹北地區，當時新竹市政府發出空汙事件通報，建議民眾緊閉門窗，外出務必戴好口罩。今天凌晨發生的爆炸，已是6年來第5度發生的火警事件，更造成2人死亡的悲劇。

遠東新世紀化纖新埔廠聲明全文如下：

2025.02.06凌晨3點左右生產聚酯棉廠房(民國83年建置)，因保溫管路洩漏發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，詳細起火原因，仍待調查中。目前16人受傷送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、14人輕重傷，其他廠房及設備損失尚在估計中，未影響其他營運單位生產。

本廠對於受傷員工全力進行救治，並竭力協助家屬做好相關撫卹工作，若有進一步消息再向大家說明，造成社會不安向民眾致歉。