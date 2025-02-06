成大蟬聯「企業最愛大學生」冠軍　淡江龐大校友力受金融界歡迎

▲成大蟬聯「企業最愛大學生調查」榜首。（圖／翻攝成大臉書）

記者許敏溶／台北報導

《Cheers》今（6日）公布「2025年企業最愛大學生調查」排行榜，成功大學再度奪下冠軍，台灣大學、清華大學分居第2、3名；淡江大學則獲得私立大學榜首，近30年來始終穩居前10名，輔大與逢甲排名2、3名。公立技職則由北科大拿下第1名，且排名比去年進步3名，私立技職由龍華科大再度拔得頭籌。

《Cheers》表示，這份調查已延續29年，記錄了各大學在雇主心中的地位變化，透過2000大企業人資主管視角，提供各大學辦學參考。此次調查中，成大已是10年來7度霸榜冠軍，在9大能力指標中，成大共有「人際溝通與團隊合作」等4項指標拿下第一。

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至於企業最愛大學生第2到第10名依序為台大、清大、陽明交大、政大、北科大、台科大、中山大學、中央大學及淡江大學。

▲企業最愛大學生調查，成大、台大、清大搶下前三名。（圖／《Cheers》提供）

《Cheers》表示，排名前30名大學當中，公立普通大學13所，私立普通大學9所，技職院校則有8所。特別的是，高雄大學作為唯一中型學校代表，從2016年的第53名穩步上升，今年更攀升至第29名，顯示辦學成效逐漸受到企業認可。

此外，私立大學中，淡江大學穩居龍頭，近30年來始終位在前10名。輔仁大學、逢甲大學、中原大學及東吳大學則緊隨其後。

技職院校部分，公立技職由北科大拿下第1名，且總排名上升3名，成為前10名中進步幅度最大學校，接著為台科大、高雄科大、雲林科大、虎尾科大。私立技職由龍華科大再度拔得頭籌，接續為南台科大、明新科大、朝陽科大、正修科大及文藻外語大學。

《Cheers》分析企業內實際聘僱的畢業生數量分布，發現淡江大學因龐大的校友資源在2000大企業中奪冠，陽明交大及高雄科大則因學校整併後校友數量大增，並列第2名，第3則為中原大學，同為第4名的是台大、逢甲大學，並列第5名的是成大、北科大。另淡江大學成功躋身金融業最愛前5名，成為各大產業榜單中唯一入榜的私立大學。

《Cheers》表示，這項調查是以歷年《天下雜誌》2000大企業人資主管為調查對象，調查期間從2024年11月11日起至12月4日止，總計發出2658份邀請信，回收941份有效問卷，回收率35.44%。

此項調查由填卷者針對「專業知識與技術；具有國際觀與外語能力；學習意願強、可塑性高；抗壓性與穩定度高；具有創新能力；人際溝通與團隊合作；具有解決問題的應變能力；能跨領域並融會貫通；AI與數位工具應用能力」等9項指標進行填答。

▲企業最愛大學生調查，淡江、北科大、龍華科大分別搶下私校、公立技職、私立技職的第一名。（圖／《Cheers》提供）