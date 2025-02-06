取得川普就職晚宴貴賓證件　彭文正PO文有新進展

▲彭文正曬出「川普就職晚宴貴賓券」。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

本報訊

美國總統川普上個月20日宣誓就職重返白宮，前媒體人彭文在前一天發文秀出就職晚宴的貴賓證件，表示人民給4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會長。「台灣事實查核中心」隨後指出，檢視彭文正社群平台貼文，沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮。

對於此事，ETtoday於1月22日報導「事實查核中心」的查證結果，報導標題為：「彭文正PO川普就職晚宴VIP券 事實查核中心認沒有證據。」彭文正近日則透過律師事務所來函要求更正，並要求：「更正與道歉聲明須明確承認報導內容之錯誤，並對因此造成之傷害表達歉意。」

彭文正是在1月19日在個人臉書PO出「川普就職晚宴貴賓券」說：「人民一年交給你們4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長。」發文後隨即被媒體轉載。

由於彭文正過去質疑前總統蔡英文論文案，遭起訴加重誹謗罪，審理期間因疫情滯留美國還遭法院認定「有逃亡事實」發布通緝，後來也被註銷中華民國護照，因此他自稱是通緝犯聯誼會會長。他的貼文言下之意，無非是自稱比人民一年交4兆台幣的政府單位要更有力。

在彭文正發文之後，立刻在網路上引發諸多討論。不過，經過短短48小時，台灣事實查核中心就指出，彭文正19日臉書貼文，秀出VIP晚宴入場券等多張票券的照片，實際上是挪用一位美國律師、川普支持者「John A. Willding II」於18日於專業人士經常使用的社群領英（LinkedIn）的發文圖片。

事實查核中心指出，檢視彭文正社群平台貼文，沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮。他1月20日YT直播是引用美國「就職典禮國會聯合委員會」轉播畫面，並非在現場自行拍攝。

事實查核中心表示，彭文正臉書貼晚宴VIP入場券是挪用他人照片，媒體報導卻直接指稱彭取得川普就職晚宴VIP入場券訊息；因此，為「易生誤解」訊息。

對此，彭文正也立即PO文表示，他已經「蒐證完畢！限誹謗本人盜圖造假的網路酸民們24小時內在同一社交平台以同字數道歉」。