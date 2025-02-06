馬斯克組政府效率部成員19至25歲　專家：這些人不受約束

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）組美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）因其核心審核小組的成員背景問題而引發廣泛爭議。這支由6名年輕科技菁英組成的團隊，年齡僅介於19至25歲，然而他們幾乎毫無政府工作經驗，甚至有3人可能尚未完成大學學業。

這些年輕人的崛起與科技億萬富翁伊隆馬斯克（Elon Musk）對聯邦政府基礎設施的接管密不可分。根據調查，這六人中的多位與馬斯克及其長期合作夥伴、Palantir聯合創始人彼得泰爾（Peter Thiel）有關聯。泰爾長期以來對民主制度持批評態度，他旗下的Palantir公司亦是政府承包商。

根據《連線》（Wired）雜誌報導，這些工程師在DOGE內部的職位並不明確，甚至有1名成員僅為志工。然而，他們卻參與了政府核心技術和軟體現代化的關鍵決策。消息顯示，這6人中包括前Neuralink實習生、高頻金融交易公司Jump Trading工程師以及曾於馬斯克旗下企業（如SpaceX和xAI）工作的人員。

從美國人事管理辦公室（OPM）和總務管理局（GSA）內部記錄，至少4名DOGE成員擁有GSA的A級許可，允許他們訪問該機構的所有物理空間及IT系統。此外，他們還被授予對美國國際開發署（USAID）機密資訊的存取權限。

《美聯社》報導稱，DOGE人員曾試圖不當存取USAID的機密資料和安全系統，而阻止此行為的USAID高級安全官員隨後遭到停職。據悉，這些人確實接觸了機密文件，引發對政府資訊安全的嚴重擔憂。

對此，密西根大學公共政策學教授唐莫伊尼漢（Don Moynihan）表示，這種現象前所未見，並強調這些未經正式任命的科技人員正在處理政府最敏感的數據。他警告，「國會缺乏有效的監督機制，使得這些人幾乎不受約束，這可能導致政府運作受到私人利益的操控。」

明尼蘇達大學法學院教授尼克貝德納（Nick Bednar）則指出，這些人可能缺乏處理聯邦機構法律與行政需求的專業知識。他憂慮道，「這與科技高管進入政府的重要職位模式一致，可能引發監管問題，甚至影響美國公眾利益」，而DOGE成員的不當行為也在政府機構內引起騷動。

據報導，25歲的成員加文克里格（Gavin Kliger）曾使用美國國際開發署的官方郵件，指示所有員工不要前往總部辦公，藉此獲取該機構的IT系統和機密資料。此外，他在個人Substack網站上發表了一篇名為《為什麼是DOGE》的文章，宣稱自己放棄七位數年薪加入DOGE，但文章僅供付費會員閱讀，每月收費1000美元。然而付款讀者打開文章後卻發現內文完全空白。此舉引發網友熱議，有人諷刺，「詩意的空白，請重新評估你的人生選擇。」

隨著DOGE持續獲得更多權限，外界對於馬斯克盟友進駐政府機構的擔憂也不斷升高。專家警告，這不僅可能導致聯邦機構的功能異化，甚至可能讓政府治理架構面臨根本性改變，目前國會尚未對此進行有效干預，而白宮亦未對此事件作出回應。

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