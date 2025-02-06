　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克組政府效率部成員19至25歲　專家：這些人不受約束

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）組美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）。（圖／達志／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）組美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近期美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）因其核心審核小組的成員背景問題而引發廣泛爭議。這支由6名年輕科技菁英組成的團隊，年齡僅介於19至25歲，然而他們幾乎毫無政府工作經驗，甚至有3人可能尚未完成大學學業。

這些年輕人的崛起與科技億萬富翁伊隆馬斯克（Elon Musk）對聯邦政府基礎設施的接管密不可分。根據調查，這六人中的多位與馬斯克及其長期合作夥伴、Palantir聯合創始人彼得泰爾（Peter Thiel）有關聯。泰爾長期以來對民主制度持批評態度，他旗下的Palantir公司亦是政府承包商。

根據《連線》（Wired）雜誌報導，這些工程師在DOGE內部的職位並不明確，甚至有1名成員僅為志工。然而，他們卻參與了政府核心技術和軟體現代化的關鍵決策。消息顯示，這6人中包括前Neuralink實習生、高頻金融交易公司Jump Trading工程師以及曾於馬斯克旗下企業（如SpaceX和xAI）工作的人員。

從美國人事管理辦公室（OPM）和總務管理局（GSA）內部記錄，至少4名DOGE成員擁有GSA的A級許可，允許他們訪問該機構的所有物理空間及IT系統。此外，他們還被授予對美國國際開發署（USAID）機密資訊的存取權限。

《美聯社》報導稱，DOGE人員曾試圖不當存取USAID的機密資料和安全系統，而阻止此行為的USAID高級安全官員隨後遭到停職。據悉，這些人確實接觸了機密文件，引發對政府資訊安全的嚴重擔憂。

對此，密西根大學公共政策學教授唐莫伊尼漢（Don Moynihan）表示，這種現象前所未見，並強調這些未經正式任命的科技人員正在處理政府最敏感的數據。他警告，「國會缺乏有效的監督機制，使得這些人幾乎不受約束，這可能導致政府運作受到私人利益的操控。」

明尼蘇達大學法學院教授尼克貝德納（Nick Bednar）則指出，這些人可能缺乏處理聯邦機構法律與行政需求的專業知識。他憂慮道，「這與科技高管進入政府的重要職位模式一致，可能引發監管問題，甚至影響美國公眾利益」，而DOGE成員的不當行為也在政府機構內引起騷動。

據報導，25歲的成員加文克里格（Gavin Kliger）曾使用美國國際開發署的官方郵件，指示所有員工不要前往總部辦公，藉此獲取該機構的IT系統和機密資料。此外，他在個人Substack網站上發表了一篇名為《為什麼是DOGE》的文章，宣稱自己放棄七位數年薪加入DOGE，但文章僅供付費會員閱讀，每月收費1000美元。然而付款讀者打開文章後卻發現內文完全空白。此舉引發網友熱議，有人諷刺，「詩意的空白，請重新評估你的人生選擇。」

隨著DOGE持續獲得更多權限，外界對於馬斯克盟友進駐政府機構的擔憂也不斷升高。專家警告，這不僅可能導致聯邦機構的功能異化，甚至可能讓政府治理架構面臨根本性改變，目前國會尚未對此進行有效干預，而白宮亦未對此事件作出回應。

延伸閱讀
大S猝逝／網列時序推論大S遭「黑范夫妻」傳染　王必勝：很沒必要也沒道理
大S猝逝／看淡生死把每天當最後一天！大S遺言曝光　曾叮囑告別式3事
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／NBA震撼交易再一發　鵜鶘當家砍將加盟暴龍
「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲包機　陸網怒求封號
抓到了！造謠汪小菲包機送大S「竟是張蘭乾兒子」
小S回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」　怒批網友：不怕反噬
巨響以為地震！住戶被氣爆嚇醒：開門全是「恐怖油臭味」
大S效應！流感疫苗本周用罄　卓榮泰裁示增購10萬劑公費疫苗
快訊／縣市警分局長人事異動　調動升遷達54員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞裔網紅上節目被問「喝蛇湯、吃狗肉嗎？」　德國電台挨轟歧視

北韓「美女翻譯官」遭送往集中營！　川金會破局惹毛金正恩

18歲女公車站等車「被司機硬拖上車」多人性侵　路人發現報案

多名台灣人在曼谷被逮捕　泰國掃蕩非法線上賭博

追隨川普！Google掰了多元化政策　放棄DEI招募

馬斯克組政府效率部成員19至25歲　專家：這些人不受約束

2032年撞地球機率逾1%！　NASA首曝小行星「2024 YR4」影像

她赴日旅遊「染A流+肺炎」難就醫！　冒險搭機返國秒送加護

與天后泰勒絲同名同姓　英綜合格鬥選手意外爆紅

裸女「爬上警車」示威！警察掏槍也不怕　全為爭取伊朗女權

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

亞裔網紅上節目被問「喝蛇湯、吃狗肉嗎？」　德國電台挨轟歧視

北韓「美女翻譯官」遭送往集中營！　川金會破局惹毛金正恩

18歲女公車站等車「被司機硬拖上車」多人性侵　路人發現報案

多名台灣人在曼谷被逮捕　泰國掃蕩非法線上賭博

追隨川普！Google掰了多元化政策　放棄DEI招募

馬斯克組政府效率部成員19至25歲　專家：這些人不受約束

2032年撞地球機率逾1%！　NASA首曝小行星「2024 YR4」影像

她赴日旅遊「染A流+肺炎」難就醫！　冒險搭機返國秒送加護

與天后泰勒絲同名同姓　英綜合格鬥選手意外爆紅

裸女「爬上警車」示威！警察掏槍也不怕　全為爭取伊朗女權

政院中辦無法辦護照？　盧秀燕酸：預算歷史新高還不會做事有點麻煩

斷言保不住葉元之「藍營這3人就慘了」　蔡正元：韓國瑜恐踉蹌下台

快訊／NBA震撼交易再一發　暴龍獲得砍將英格雷加盟

不用等0050分割！市值型ETF新兵2／24開募　入手價僅1萬元

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名！咖波蛋糕卷超Q　還有3款限量周邊

應召站進駐飯店！小姐集體下體醫美誘老司機　還有妖豔變性人

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」　入住免萬贈6千元好禮、早餐

「玉米」林昱珉宣導反詐！提醒民眾別信「高薪、輕鬆」話術

亞裔網紅上節目被問「喝蛇湯、吃狗肉嗎？」　德國電台挨轟歧視

北韓「美女翻譯官」遭送往集中營！　川金會破局惹毛金正恩

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

國際熱門新聞

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

日本公務員慘遭全裸分屍！肢解頭顱放保冷袋

性感正妹吃香蕉太猥褻　恐遭鉅額求償

KK園區斷電　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

醫不讓她剖腹產！狂推腹部屎從陰道炸漏

馬斯克掌控美國金流系統　民眾怒吼：滾出財政部！

日航擦撞達美客機　右翼「插進機尾」畫面曝

她每天吃5千大卡狂嗑奶油　成功鏟肉32kg

川普下令　禁止「跨性別選手」參加女子賽事

阿根廷宣布將退出世界衛生組織

輝達帶頭強力反彈逾5％！美四大指數齊漲　台積電ADR漲超2％

穿背心逛街被狂盯　G罩杯女拍片反擊

人生跑馬燈是真的！臨終前後腦電波很活躍

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面