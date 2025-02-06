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白宮官員：川普將簽政令　禁止跨性別女性參加女子體育賽事

▲▼ 美國總統川普20日在白宮簽署行政命令。（圖／路透）

▲美國總統川普5日將會簽署行政命令，禁止跨性別女性參與體育賽事。（圖／路透）

文／中央社

白宮官員表示，美國總統川普5日將會簽署行政命令，有效地禁止跨性別女性參與學校和大學的女子體育賽事。

路透社報導，以「阻止男性參與女子體育」為題的這項命令讓川普得以兌現去年的競選承諾。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先披露這項消息。

川普就任後，跨性別者的權益明顯成為新政府的目標。根據一項緊急法律訴訟，官員已經開始著手讓至少一名跨性別軍人無法繼續服役，當局也不再接受跨性別者的參軍申請。

美聯社報導，川普定當地時間下午在一項儀式中簽署這項行政命令，此舉再一次標誌新政府針對聯邦政府在跨性別者及其權益的立場上作出激進變革。

上個月川普就任當天就發布一道全面性命令，要求聯邦政府對性別的定義只能有「男性」和「女性」這兩種，並將其反映在諸如護照等官方文件，以及像是聯邦監獄分配等政策上。

2月5日正好是美國「全國女孩與婦女體育日」（National Girls and Women in Sports Day），川普這項政令內容將涵蓋聯邦政府如何詮釋「1972年教育法修正案」第九條（Title IX）。眾所周知，這項法律旨在尋求體育運動性別平等並且避免校園性騷擾。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）表示：「這項行政命令恢復公平，讓第九條的原意得到維護，維護畢生致力參與最高水準競賽女性運動員的權益。」

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