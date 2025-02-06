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觀音山荒廢20年「鬼樓」賣掉了　高雄執行分署開工首拍進帳1.8億

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲觀音山「鬼樓」荒廢20年終於拍賣掉了，高雄執行分署開工首場拍賣會開出紅盤。（圖／記者張雅雲攝）

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署4日舉辦春節開工後首次的聯合拍賣會，吸引大量民眾到場競標，這次拍賣不動產部分最引人注目的，是一間位在高雄觀音山的「匯智龍城」大型渡假會館，這棟建物荒廢近20年，被外界稱為「鬼樓」，如今以1.8億餘元拍出，資金不但能挹注國庫，也能讓建物有再開發的機會。

▲▼高雄執行分署新春開紅盤　荒廢20年鬼樓拍出！國庫進帳逾2億元。（圖／翻攝自高雄執行分署）

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▲執行署高雄分署表示，這次拍賣不動產部分最引人注目的，是一間位在高雄觀音山的「匯智龍城」大型渡假會館。（圖／翻攝自高雄執行分署）

台中匯智集團多年前宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，以年息23.5%在大台中地區吸金逾20億元，工程最終因為欠稅及吸金曝光等問題停工，當時只有這一間位在高雄觀音山的「匯智龍城」大型渡假會館最接近完工，停工後荒廢至今近20年。

透明房訊經理陳慧瑜指出，「匯智龍城」由於建築物並未完工，且根據執行署現勘紀錄，2018年1月曾發現現場有焚燒痕跡及多處門鎖遭破壞，還有電機等設備全部被人拆走，2022年11月又被報出有人陳屍在大樓內，導致大樓被外界稱為「鬼樓」，因此歷經多次拍賣都未拍出。

執行署高雄分署表示，這次聯合拍賣會不動產部分最引人注目的是，位在大社區觀音山風景區翠屏路旁幾乎完工的大型渡假會館，由於主體結構完整，地上建物共12層，是前景可期的投資標的物，故而本輪次才進行至第2次拍賣，競標者就不再觀望大膽出手，直接以溢於底價的1億8048萬元順利投標拍定。

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關鍵字：

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