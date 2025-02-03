　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名金幣商欠稅！「孫中山紀念鈔」險遭拍賣　董仔跨海壓線繳清

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市大同區「台灣大洋金幣公司」因欠稅遭移送法務部行政執行署士林分署執行，經查封上萬件各式各樣紀念幣、鈔，原訂明舉行第2次拍賣，畢姓負責人趕緊繳納完畢保紀念幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區台灣大洋金幣公司因積欠營業稅、勞健保費等公法債務，共計91萬餘元，陸續移送法務部行政執行署士林分署執行，執行單位依法查封上萬件櫃台展售的各式紀念幣及鈔票，原訂於2月4日進行第2次法拍，孰料，就在農曆年前，負責人畢姓男子跨海來電，表達願意繳清所有欠款，最終成功保住珍貴紀念品，避免公司資產遭強制拍賣。

台灣大洋金幣公司成立於2008年，曾為中國貴金屬紀念幣台灣區總經銷，並獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等單位授權，銷售奧運紀念幣，一度聲名大噪。然而，隨著經營狀況不佳，該公司逐漸累積欠款，包括營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金及勞工保險費等共計105筆，累積欠款達91萬餘元，最終遭移送執行。

去年5月底，士林分署行政執行官親赴公司查封，將櫃台展示的紀念幣及鈔票依法扣押，並於同年11月首次進行法拍，成功拍定99標。然而，包括團團圓圓貓熊紀念鈔、生肖賀歲紀念幣、精美銅章、國父孫中山紀念鈔及100多個國家的紀念幣等仍未拍出。原訂今年農曆春節後舉行第二次法拍，並計畫以半價出售，吸引市場關注。

然而，就在年關前夕，身處深圳的畢姓負責人多次來電士林分署，透露自己因糖尿病險些截肢，經此變故深刻反思過往經營不善，決定承擔責任解決欠款問題。在執行單位協助下，最終於今年1月23日下午委託在台友人繳清91萬餘元欠款，成功解除公司資產被法拍的危機，也讓這場債務風波劃下句點。

士林分署呼籲，企業負責人應誠實繳納各項稅費及勞健保費，並應積極面對問題，主動或分期清償，以免財產遭查扣、拍賣，甚至面臨限制出境或拘提管收等強制措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
杉菜媽王月悲痛！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世
大S與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費
小S陪最後一程哭癱！　大S昔許願替妹生不健康的孩子「姐妹之情
大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時
大S流感猝逝　網紅嚇：默默把日本機票旅館全部取消
大S染流感猝逝！醫示警「紙片人」小心：增4倍死亡風險
再見了杉菜！大S猝逝　《流星花園》2女神不到50歲香消玉殞
大S驟逝　律師：小孩監護權、遺產分配不容易解決
演《流星花園》視大S為貴人 　楊丞琳悲痛發聲
快訊／大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯
大S猝逝震驚全台　BBC等多間外媒報導

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大S猝逝與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

微型電動二輪雙載上國3！無車牌+1人沒戴安全帽　最高噴1萬

大S曾捐「大小S號」醫療車！低調關注偏鄉　門諾公益悼：善心天使

發監了！5億高中生案夏朝源上囚車　今晚第一餐吃雞塊

快訊／高雄車站旁21層大樓火警　濃煙狂竄...消防灌救搜尋受困者

打流感疫苗病歷竟寫皮膚病還開藥　高雄5醫師浮報36萬健保點數

衛福部醫師叫女助理偷查「HIV病歷」洩密給友人　下場曝光！

喪屍「無感逆撞」警車落跑飆2km　通緝男遭追捕再開17張罰單

驚人「火蛇」空拍曝！塑膠回收大廠狂燒　恐怖黑煙強襲2鄉鎮

楠梓春節不平靜！駭人「擄殺棄屍」案才落幕　滑板怪客民宅潑漆

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【瞬間不嘻嘻了】去KTV嗨跳《精舞門》氣氛最高潮時...被切歌了QQ

大S猝逝與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

微型電動二輪雙載上國3！無車牌+1人沒戴安全帽　最高噴1萬

大S曾捐「大小S號」醫療車！低調關注偏鄉　門諾公益悼：善心天使

發監了！5億高中生案夏朝源上囚車　今晚第一餐吃雞塊

快訊／高雄車站旁21層大樓火警　濃煙狂竄...消防灌救搜尋受困者

打流感疫苗病歷竟寫皮膚病還開藥　高雄5醫師浮報36萬健保點數

衛福部醫師叫女助理偷查「HIV病歷」洩密給友人　下場曝光！

喪屍「無感逆撞」警車落跑飆2km　通緝男遭追捕再開17張罰單

驚人「火蛇」空拍曝！塑膠回收大廠狂燒　恐怖黑煙強襲2鄉鎮

楠梓春節不平靜！駭人「擄殺棄屍」案才落幕　滑板怪客民宅潑漆

王品初二初三單日營收破億　築間春節5天來客數成長近1成

青鳥稱「大S猝逝配合藍白轉移罷免焦點」　國民黨批：毫無人性

大S猝逝與前夫官司未了！具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

民眾黨團曝優先法案！續推「不在籍投票」　拚廢除印花稅、娛樂稅

上海團遭封殺　邱垂正曝真實原因：台商回台受阻

杉菜媽王月悲痛發聲！揭大S暖舉…曬「3人合照」左右邊人都已離世

微型電動二輪雙載上國3！無車牌+1人沒戴安全帽　最高噴1萬

AI股廣達、鴻海受挫　林百里與郭台銘身價皆縮水逾百億

「我們知道他的弱點」　平野惠一向轉隊的陳子豪喊話

旅外報到第一人　19歲林盛恩沒壓力：學長都很好

半夜地震黑貓「跑床邊關心」　手撐床邊擔憂緊盯：還活著嗎？

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

死前還找人3P　陳修將虐殺小女友逃了

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

8包茶包賣4500元？他整到警被判關7月

騙19億是最小咖！　10大經濟重犯逍遙法外

即／中信科大宿舍火警！　21人急逃生

前軍官抖音削上億　聯手中國詐團騙台人

內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

詐貸63億留爸在台蹲苦牢　慶富少東逃中國

更多熱門

相關新聞

年薪3千萬科技老總逃稅慘了！

年薪3千萬科技老總逃稅慘了！

一名年收入高達3446萬元的科技公司前總經理徐姓男子，多年來拖欠綜合所得稅及健保費，金額逾1600萬元，為規避稅務追討，他將巨額資產轉移至配偶名下，並多次贈與親友。然而，他一邊聲稱「無力清償」，一邊高調出入高檔俱樂部，法務部行政執行署士林分署日前向法院聲請管收獲准。

台中14輛電動公車0元起標　僅2輛中巴賣出

台中14輛電動公車0元起標　僅2輛中巴賣出

陸黃牛狂收蛇年「賀歲鈔」　2000元入手一轉「秒賺8倍」

陸黃牛狂收蛇年「賀歲鈔」　2000元入手一轉「秒賺8倍」

總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

關鍵字：

士林執行署紀念幣執行署繳納

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

48歲大S流感併發肺炎死亡！年輕人3狀況致死率高

大S驟逝！《流星花園》爆紅　5情史2婚姻皆轟動

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面