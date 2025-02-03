知名金幣商欠稅！「孫中山紀念鈔」險遭拍賣　董仔跨海壓線繳清

▲北市大同區「台灣大洋金幣公司」因欠稅遭移送法務部行政執行署士林分署執行，經查封上萬件各式各樣紀念幣、鈔，原訂明舉行第2次拍賣，畢姓負責人趕緊繳納完畢保紀念幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區台灣大洋金幣公司因積欠營業稅、勞健保費等公法債務，共計91萬餘元，陸續移送法務部行政執行署士林分署執行，執行單位依法查封上萬件櫃台展售的各式紀念幣及鈔票，原訂於2月4日進行第2次法拍，孰料，就在農曆年前，負責人畢姓男子跨海來電，表達願意繳清所有欠款，最終成功保住珍貴紀念品，避免公司資產遭強制拍賣。

台灣大洋金幣公司成立於2008年，曾為中國貴金屬紀念幣台灣區總經銷，並獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等單位授權，銷售奧運紀念幣，一度聲名大噪。然而，隨著經營狀況不佳，該公司逐漸累積欠款，包括營利事業所得稅、全民健康保險費、勞工退休金及勞工保險費等共計105筆，累積欠款達91萬餘元，最終遭移送執行。

去年5月底，士林分署行政執行官親赴公司查封，將櫃台展示的紀念幣及鈔票依法扣押，並於同年11月首次進行法拍，成功拍定99標。然而，包括團團圓圓貓熊紀念鈔、生肖賀歲紀念幣、精美銅章、國父孫中山紀念鈔及100多個國家的紀念幣等仍未拍出。原訂今年農曆春節後舉行第二次法拍，並計畫以半價出售，吸引市場關注。

然而，就在年關前夕，身處深圳的畢姓負責人多次來電士林分署，透露自己因糖尿病險些截肢，經此變故深刻反思過往經營不善，決定承擔責任解決欠款問題。在執行單位協助下，最終於今年1月23日下午委託在台友人繳清91萬餘元欠款，成功解除公司資產被法拍的危機，也讓這場債務風波劃下句點。

士林分署呼籲，企業負責人應誠實繳納各項稅費及勞健保費，並應積極面對問題，主動或分期清償，以免財產遭查扣、拍賣，甚至面臨限制出境或拘提管收等強制措施。