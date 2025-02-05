2大平台推出首款電子書閱讀器　搶攻數位閱讀市場

▲momo推出首款封閉式系統電子書閱讀器momoBOOK。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著數位閱讀風潮興起，電子書與電子閱讀器的需求逐漸攀升，目前市面上已有許多電子書閱讀器可供選擇，例如Kindle、Kobo、mooInk和Gaze等，現在又有二大品牌新機加入競爭行列，momo與博客來近期陸續宣布正式推出首款閱讀器，並祭出預購優惠來搶市，樂天Kobo則對此表示歡迎，認為能夠讓讀者受惠於更多選擇和更好的體驗。

根據國立公共資訊圖書館統計，2014年至2023年期間，台灣平均每人每年電子書借閱量成長16倍，尤其2020至2021年受到疫情影響，促使電子書借閱量顯著增加，凸顯閱讀習慣正逐漸改變，民眾對電子書的接受度持續提升。此外，台灣經濟研究院數據也顯示，電子書出版數量已逐步追趕紙本書，電子書申請ISBN書號占比已達四成，特別是在年輕世代中，數位閱讀成為主流選擇。

數位閱讀市場近年迅速成長，momo深耕圖書事業邁入第八年，2024年電子書整體銷售額較2023年激增30%，為擴展電子書業務，今年一月推出了首款7吋momoBOOK電子書閱讀器，黑白與彩色兩種型號同步亮相，儲存空間64GB，可放千本圖書，主要採封閉式系統，支援跨裝置，最多可綁定5台設備，為用戶打造靈活的數位閱讀體驗。

▲博客來推出第一台自有電子書閱讀器BooksPad。（圖／博客來提供）

博客來成立30年以來，今年首次參展台北國際書展，不但設立專屬攤位與讀者互動，更於現場發表第一台自有電子書閱讀器BooksPad，選用7.8吋彩色螢幕、搭載升級FastGLR專利快刷技術，採封閉式系統，4G記憶體、64G儲存容量可放萬本書，內建喇叭暢聽有聲書、電子筆記本與IPX7級防水設計等功能，以及透過帳號連動，閱讀紀錄可跨裝置雲端同步。

博客來表示，自2017年投入經營電子書，持續保持兩位數正成長，2024年，藉由有聲書訂閱服務的推動，用戶數年增幅達70%，整體業績漲幅達2023年五倍，其中商業理財、文學小說類增幅達20%，漫畫圖文類更突破35%；2024年第四季，新會員增幅一舉超過20%。閱讀器將成為建構會員生態系的重要一環，預估首款閱讀器銷售可突破萬台。

面對電子書閱讀器市場競爭日益白熱化，樂天Kobo表示，「我們很高興看到越來越多企業投入電子書閱讀市場，這不僅代表數位閱讀的生態持續成長，也讓更多人能夠接觸並享受數位閱讀的便利。對我們而言，市場的擴展是件好事，大家一起把餅做大，能夠為讀者帶來更多選擇與更好的體驗。」

然而，受到供應鏈原物料價格持續上漲影響，樂天Kobo基於成本壓力，不得不進行電子書閱讀器的價格調整，發出公告指出自2025年2月13日起，台灣售價調整部分機型，Libra Colour 7吋彩色電子書閱讀器，由7,349元調整為7,699元；Clara Colour 6吋彩色電子書閱讀器，由5,249元調整為5,599元；Clara BW 6吋電子書閱讀器，由4,549元調整為4,899元。平台提到會持續優化產品與服務，讓更多人輕鬆享受數位閱讀的樂趣。