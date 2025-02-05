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大陸 大陸焦點 特派現場

男子心臟驟停被救醒：要趕去上班　陸網悲嘆「深有體會」

▲▼男子在長沙南站昏倒。（圖／翻攝自環球網）

▲男子在長沙南站昏倒。（圖／翻攝自環球網）

記者陳冠宇／綜合報導

昨（4）日是大陸春節假期的最後一天，長沙南站月台發生驚險一幕，一位40歲左右的中年男性旅客在排隊登車時，突然暈倒在地，失去意識。經過急救後，這名男子終於醒來，沒想到他第一句話竟然是要「趕高鐵去上班」，引發網友熱議，有人悲嘆「40歲的我，深有體會」，也有人搖頭直呼「天生牛馬」。

《環球網》報導，這名男性旅客昏倒，現場碰巧有醫生，在聽到呼救聲後，醫生立即攜帶急救設備前向事發地點，結果發現患者心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫。

在場醫生決定立即進行心肺復甦搶救，車站工作人員也輪流上陣，按照標準的按壓姿勢，對患者胸部進行按壓，並重複體外除顫、心肺復甦、人工呼吸等。

經過20多分鐘的搶救，患者終於恢復呼吸。但是沒想到，患者醒來後，第一句話便是「要趕高鐵去上班」，並表示暫不考慮去醫院。最終在醫生勸說之下，成功說服患者前往醫院進一步就診。

消息一傳出之後，引發大批大陸網友討論。有人感嘆，「40歲的我，深有體會」、「可憐打工人」、「丟了工作生不如死」、「這難道不是勞模？」、「殘酷的生存環境」、「看看這壓力該有多大，命都可以不要也要上班」。

也有人搖頭說，「天生牛馬」、「牛馬的自覺」、「真牛馬，都快真猝死了，醒了居然是要賺錢養家，哎呦」、「是啊，把我這個牛馬也感動到了！」
 

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