每天上班12小時、30天不休假　他獲頒「勞動模範」被痛罵叛徒！

▲薛林濤獲頒「勞動模範」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名「勞動模範」近日在網路上引起極大爭議，因為他獲頒的原因竟是「帶領員工加班」，甚至「整個月30天不休假」，疑似公然違反勞動法，更有網友直言，「他這種的行為根本不是『勞動模範』，而是『勞工叛徒』，加班地獄的共犯。」

該名「勞動模範」名為薛林濤，宣傳看板上的說明欄指出，他通過自己的實際行為影響新老員工，公司規定10小時每班，他帶領員工每班工作12小時以上，基本每月30天滿勤，毫無怨言，提升了公司單日班組產能，為公司節省了人工成本，提升了設備利用率。

▼薛林濤獲頒「勞動模範」的原因被網友質疑。（圖／翻攝微博）



宣傳看板在網路上曝光之後很快引來大量批評，許多網友都質疑所謂的「加班超過規定時間」以及「每月30天滿勤」根本已經違反勞動法，難以理解竟然被大肆宣傳，「這根本是公然違反勞動法了吧？」「整個月都不休假，每天還上班12個小時，是想製造多少過勞死？」

更有網友直言，薛林濤的行為根本不是「勞動模範」，而是「勞工叛徒」，「工人階級的叛徒，就是這種人害大家走不出加班地獄。」「就只是個『工賊』罷了，什麼勞動模範根本笑話！」「勞動模範應該讓工人來評吧？怎麼會變成讓資本家來評了？」

事件鬧大之後也，薛林濤也接受了媒體採訪，他表示，不認同網友們的看法，他的工資是根據工作量算的，所以就多上班，現在每月工資有上萬元。他還說，自己的工作並非坐在工位上一刻不停，勞動強度沒那麼大，另外自己每月也能調休，每個季度還有一周的帶薪探親假。