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人生跑馬燈是真的！瀕死腦電波首曝光　「臨終前後900秒」記憶很活躍

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲研究證實，人們死前確實會出現「人生跑馬燈」。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

數個世紀以來，科學家一直對人類大腦在死前發生的變化感到好奇。近年來，一群科學家首次捕捉到人類臨終前的大腦活動，顯示人類死前確實會經歷「人生跑馬燈」，記憶在腦海中快速重現，不僅挑戰了學界傳統對生命終結的認知，也對器官捐贈等醫學問題產生影響。

據《每日郵報》報導，這項路易維爾大學澤馬爾（Ajmal Zemmar）博士所領導的研究，早在2022年便已發布在《衰老神經科學前沿》期刊之中。其案例來自一名87歲的加拿大癲癇患者。他在接受腦電圖（EEG）監測時突然出現心臟驟停，醫生意外記錄到他死亡前後900秒的大腦活動。

分析顯示，患者在心跳停止前後30秒內，與記憶檢索相關的腦電波依舊活躍，負責高階認知功能的伽瑪頻率（gamma frequency）腦波也激烈增加。這項發現提供了人類臨終時大腦活動的第一手證據，也與有過瀕死經驗的患者過去描述死前會看到過去人生片段閃現的狀況不謀而合。

科學家推測，這種現象可能與大腦的生物機制有關。一種理論認為，缺氧環境會促使神經元異常放電，導致「人生跑馬燈」浮現。另一種解釋則認為，與情緒記憶相關的杏仁核（amygdala）在面臨死亡威脅時會被啟動，釋放大量過往記憶。儘管研究暫時還無法確認「人生跑馬燈」的狀況是因何種機制導致，但確實證明了這一現像是真實存在的。

報導稱，這項研究不僅揭示了死亡前後的大腦活動，也引發了醫學和倫理上的討論。例如，現行標準多依賴心跳停止來判定死亡，但如果大腦仍有活動，是否代表生命尚未完全終結，進而可能影響器官捐贈的時間，為未來的醫學決策帶來新的挑戰。儘管這項研究提供了寶貴的線索，但由於樣本數量有限，仍需進一步研究來驗證結果。

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