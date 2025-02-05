狂嗑奶油牛排！41歲女每天吃5千大卡　成功鏟肉32kg「從XXXL→M」

▲阿什比採用「全肉飲食」4年，成功減去32公斤。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國41歲女子阿什比（Rachel Ashby）聲稱，她自2019年起，便採用每日攝取5000大卡的「全肉飲食」，每天食用大量牛排、雞肉和奶油，完全不吃蔬菜和其他植物性食物，如今體重成功減輕了5英石（約32公斤），衣服尺碼也從18號縮小至10號（相當於從XXXL變成M），不過醫界對「全肉飲食」的健康風險仍持保留態度。

據《每日郵報》報導，阿什比表示，她過去曾嘗試多種減重方法，包括計算卡路里、生酮飲食等，但每次都因體重反彈而失敗，讓她感到疲倦、臃腫且無力。2019年，她偶然看到美國醫生貝克（Shawn Baker）提倡的「全肉飲食」，聲稱這種飲食法能改善慢性病、自體免疫疾病，以及心理健康問題，神奇的功效令阿什比躍躍一試。

阿什比只攝取牛肉、雞肉、雞蛋、奶油、少量乳製品等動物性食品，沒想到在第一周就輕鬆減去7磅（約3.2公斤），而且她感覺自己的精神更加飽滿，也不再覺得飢餓，於是她決定堅持採用這種飲食方式。如今，阿什比每天早餐會攝取10個雞蛋和一大塊奶油，午餐食用一公斤雞翅搭配奶油，晚餐則以2到3塊肋眼牛排為主。

▲阿什比現在每天要吃10顆雞蛋、大量奶油、1公斤雞翅，以及2、3塊牛排。（示意圖／VCG）

她表示，自己不會刻意限制攝取量，而是依照身體的需求進食，每當覺得脂肪變得「不好吃」時，就代表身體已獲得足夠的營養。儘管在這樣的飲食習慣下，阿什比一家每周需要消耗7塊奶油，但她認為家庭的食品開支並未明顯增加。此外，阿什比強調，這種飲食讓她的肌肉量提升，運動頻率反而降低，體態卻更加緊實。

除了身體變化外，阿什比聲稱，她的心理狀態也因「全肉飲食」大幅改善。過去，她曾患有特定場所畏懼症（agoraphobia），對自己的外表也缺乏自信，但隨著阿什比改變飲食習慣，她如今已變成一個情緒穩定的人，並對自己更有信心。此外，她開始將肉類應用於美容保養，使用奶油作為髮膜和臉部保濕霜，並於2023年創立「Tallow Glow」化妝品品牌，專門銷售牛脂美容產品。

報導稱，「全肉飲食」長期以來受到醫學界的關注，因為英國國民健康保險制度（NHS）資料顯示，長期攝入過量紅肉與加工肉類可能增加心臟病與腸癌的風險。此外，這一飲食完全排除蔬果、豆類和全穀類，導致人體缺乏纖維，影響腸道健康。儘管醫界「全肉飲食」仍存有爭議，但阿什比堅持這個飲食方式極其健康，並向更多人推廣她的生活理念。