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蘋果官方新App「Apple Invites」　沒有蘋果帳號也能回覆

記者蘇晟彥／綜合報導

Apple 今日推出「Apple Invites」，這是一款全新的 app 讓 iPhone 使用者能建立自訂邀請函，在各種場合向親朋好友發送邀請，使用者能輕鬆建立並分享邀請函、回覆 RSVP、協作共享的相簿，以及與彼此一起建立 Apple Music 播放列表等，即日起開放至App Store 下載。

▼蘋果推出全新App「Apple Invites」，可以輕鬆建立邀請函，同時透過共享相簿留下美好回憶。

▲▼ Apple Invites 。（圖／蘋果提供）
Apple 的 app 與 iCloud 全球產品行銷資深總監 Brent Chiu-Watson 表示：「『Apple Invites』讓活動的氣氛從發送邀請函開始，並且在活動結束後也能繼續協作建立長久的回憶。『Apple Invites』將人們最愛的 iPhone、iCloud 和 Apple Music 功能集結於一處，讓舉辦各種活動更輕鬆容易。」

建立並記錄重要生活時刻的精美邀請函
 使用者可從自己的相簿或 app 內建一系列可代表各種場合與主題的精選圖片挑選一張圖片，以開始建立自訂的邀請函。整合「地圖」和「天氣」app 為賓客提供前往活動的路線以及當天的天氣預報。
此外，活動賓客可透過邀請函內指定「共享的相簿」協作編輯照片和影片，輕鬆保存重要回憶並回顧活動精華。協作的播放列表讓有訂閱 Apple Music 的用戶能一起打造活動專屬的音樂清單，讓活動賓客可直接透過「Apple Invites」點選並聆聽。

▲▼ Apple Invites 。（圖／蘋果提供）▲▼ Apple Invites 。（圖／蘋果提供）

Apple Intelligence 讓邀約更趣味無窮
 透過 Apple Intelligence，建立獨特的活動邀請函更加簡單了。內建的「影像樂園」體驗讓使用能夠根據概念、描述和自己相簿中的人物輕鬆建立獨特的圖像。設計邀請函時，使用者能善用「書寫工具」為各種場合找到適當的邀請辭彙。

▲▼ Apple Invites 。（圖／蘋果提供）


輕鬆管理並參加活動的方式
 主辦人能完整掌握活動邀請的細節，包括檢視和管理活動、透過連結分享邀請函、檢視 RSVP 回覆，以及預覽活動時呈現的資訊 (例如活動背景圖或住家地址)。賓客可透過全新 iPhone app 來檢視或回應邀請函，或透過網頁讓沒有訂閱 iCloud+ 或擁有 Apple 帳號的用戶也可操作。賓客能自由選擇如何呈現自己的資料，並且擁有拒絕參加或隨時檢舉活動的權利。

額外的 iCloud+ 精選功能
 除了能透過「Apple Invites」建立活動之外，iCloud+ 訂閱用戶能獲得一系列精選功能：
·擴大儲存空間讓使用者能在 iCloud 上安全儲存龐大的高解析度原圖、影片和檔案，並且輕鬆透過各種裝置與網頁存取。
·iCloud 私密轉送確保你在 Safari 中瀏覽網頁時，沒有任何網站、網路供應商或甚至 Apple 能得知你造訪的網站。
·隱藏電子郵件地址能隨機生成一個獨有的電子郵件地址供你運用。
·HomeKit 安全錄影讓使用者儲存及查看家中安全攝影機的加密影片。
·自訂電子郵件網域讓使用者使用自訂網域個人化 iCloud 電子郵件地址。
·家人共享讓使用者能與最多達五位家人共享 iCloud+ 方案，無須再支付額外費用。

推出日期
 即日起，「Apple Invites」將於 App Store 開放搭載 iOS 18 或以上版本的 iPhone 免費下載，也可透過此網站連結進入：icloud.com/invites。部分功能可能未在所有國家或地區提供，或未適用於所有語言。

▲▼ Apple Invites 。（圖／蘋果提供）

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