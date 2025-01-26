蛇年Apple Store新春推薦！AI 助陣過好年、金曲歌后推薦歌單

記者蘇晟彥／綜合報導

蛇年春節即將到來，蘋果官方也提供蛇年 App Store 、Apple Music 和 Apple TV+推薦，邀請所有果粉一同熱鬧過新年。無論是準備年貨、買新衣購新帽，還是走春消費，透過《街口支付》新春優惠，帶來省荷包的聰明選擇。為迎接熱鬧新年，特別推薦一系列結合 AI 技術的給力 App 與實用技巧，讓年節忙碌緊湊的生活更有效率，生產力加倍。同時， Apple Music 特別邀請金曲天后蔡健雅和多位知名歌手打造春節獨家歌單，透過音樂串起年節氛圍，打造美好團聚時光。不僅如此， Apple Podcasts 與 Apple TV+ 也不打烊，持續提供精彩內容服務，準備好在新年期間探索最優質的娛樂體驗，享受充滿年味的新春氣氛，迎接嶄新蛇年。

新春購物聰明省

趕緊收下《街口支付》的開運紅包！前往 App 領取 88 折和 9 折券，無論在各大百貨商場還是量販店，購買零食和伴手禮都能享優惠折抵。更棒的是，連春節出遊也照顧到，提供國道消費 10% 街口幣即時回饋，限時好康不容錯過！如果喜歡探索 App 和遊戲，那更要把握機會！即日起至 2 月 2 日，只要在 App Store 上消費，並將《街口》設為付款方式，每筆消費可享 8% 街口幣回饋 (每人最高回饋 $88 元)。





AI 助陣過好年

準備好迎接一年一度的熱鬧節日聚會，從規劃活動、製作賀卡到編修照片，推薦一系列導入 AI 技術的 App 與實用技巧，幫忙減輕負擔，將專注力保留與親友相聚的美好時光。



籌辦活動推薦Apps

《ChatGPT》

只要在指令中提供具體的賓客喜好，《ChatGPT》就能提出菜單建議或特別的活動點子，例 如輸入「規劃一份晚餐菜單，內容要包含傳統菜餚、素食選項和有趣的甜點」，或是「推薦一些有創意的裝飾主題，以及適合所有年齡賓客的互動小遊戲」。

《Notion》

點擊《Notion》的 AI 圖示後，再輸入包含活動細節的指令，就能輕鬆建立活動規劃的待辦清單，如「製作一份清單，列出舉辦溫馨家庭聚餐所要準備的事項」。若是和其他人一起籌備，也能邀請對方加入，與他們共享文件。

《Pinterest》

對聚會的氛圍有想法，但需要具體的畫面做參考嗎？可以在《Pinterest》搜尋「優雅的花園午餐」等關鍵字，然後把所有跟主題相關的圖片 (或稱「Pin」) 都加入到新建立的圖版中。這樣一來，App 就能為你推薦合適的布置或菜單點子，助你把活動辦得盡善盡美。

製作賀卡推薦 Apps

《Canva》

佳節賀卡或邀請函就交給《Canva》吧！可以使用 App 裡的現成範本，也可以自訂專屬設計展現個人風格。無論是數位版或實體版卡片，都能用「調整尺寸」工具輕鬆改為不同格式。

《Picsart美易》

如果想替手做的賀卡拍美照，可以試試《Picsart美易》的 AI 背景更換功能，為卡片添增洋溢佳節氣氛的圖樣。

《美圖秀秀》

想在社群媒體或電子賀卡放上吸睛的個人照或家庭合照嗎？試試《美圖秀秀》的節日主題濾鏡、特效和貼圖吧！也別忘了去 App 的首頁看看最新的素材包。

精修影像推薦 Apps

《SnapEdit》

照片中如果有不小心入鏡的人或物，那就用《SnapEdit》的「移除對象」工具來去除吧。此外，也可以用「AI 天空」工具來調亮陰沉的天空，為節日活動留下亮麗照片。

《CapCut》

精心製作了活動回顧影片，卻因為內含多個短片，出現色調差異的問題嗎？《CapCut》的「自動調整」功能可以幫你自動校正影片，讓影像色調更一致。如果想減少背景噪音，使感人的桌邊致詞更清晰，還能用「增強語音」功能來改善音訊品質。

《TikTok》

使用《TikTok》的熱門 AI 特效，和家人朋友一起捕捉更多有趣又歡樂的瞬間吧！只要點擊「+」，然後滑動錄製圖示，點擊「所有特效」就能一覽選項。

Apple Music：過年啦！

隨著乙巳蛇年的到來，Apple Music 用音樂點亮蛇年好兆頭，迎接新年新氣象！特別邀請蔡健雅、汪蘇瀧、洪嘉豪、王以太、單依純、袁婭維和王羽佳等音樂人，分享親選歌單，暢聊過年與心愛的曲目，獻上新春祝福。同時，也推出一系列以空間音訊呈現的 C-Pop 佳作，以及更多應景歌單陪你過年。





剛發行第四張專輯的饒舌歌手萬妮達則帶來獨家 Apple Music Session 演出，以充滿傳統元素的新曲，透過空間音訊的現場錄音傳遞年節氛圍。另還有以農曆年為主題的古典樂歌單，飄揚的音符奏響新春序曲。



想必此刻你已經嗅到濃濃的年味，但這些還不是全部！Apple Music 再加碼一期電台特輯，再邀王以太、萬妮達與主持人 Ebro Darden 暢聊今年的突破以及新的展望，以活力和熱情迎接春天到來。

最後，也別忘了回顧往年春節的精彩內容，重溫熱鬧氣氛。點選連結了解更多 Apple Music 獨家精彩內容。

Apple TV+ 新春迎好戲

不僅迎新春還要迎好戲，Apple TV+ 推出精彩原創影劇饗宴，在闔家團圓之際，以優質內容豐富假期時光。近期多部熱門影集續集強勢回歸，包括廣受好評的科幻職場驚悚影集《人生切割術》第二季、科幻史詩鉅作《末日地堡》第二季，以及橫跨三語言的全球現象級作品《柏青哥》第二季等。

還有適合全家觀賞的電影《飛月情海》與奧斯卡黃金陣容打造力作《戰火尋親路》等原創內容，將帶給觀眾截然不同的感動。驚悚懸疑迷則可以關注金球獎提名《免責聲明》的精彩劇情，還有即將上線的《關鍵暗算》將成為春節檔期的熱門選擇。無論是收藏在片單已久來不及看的好戲，還是全新上架的精彩內容，就在新春期間，讓 Apple TV+ 陪伴大家一同追劇過好年！



Apple Podcasts 好聲伴好年

新春悄然而至，Apple Podcasts 也準備了豐富內容陪你過節。從春節趣談到書籍影音推薦，從熱點新聞到生活靈感，帶你發現新鮮內容，收穫全新啓發，以更廣闊的視野擁抱成長與蛻變，在陪伴中迎接求新求變的乙巳蛇年！點選連結了解更多 Podcasts 精彩内容。