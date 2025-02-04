外媒爆iOS18.4「蘋果近期重大更新」　果粉跪地求繁體中文上線

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在去年WWDC公佈Apple Intelligence消息後，就引起果粉關注，尤其是台灣用戶，針對「繁體中文」上市時間也是格外關注。對此，近期蘋果執行長 Tim Cook就在財報電話會議中提到，確定「中文」將在4月跟著iOS 18.4推出，但是否是「繁體中文」，再度引起討論。

▼iOS 18.4確定會推出「中文」，但是否為繁體引起粉絲關注。（圖／蘋果直播）



在去年WWDC發表會中，蘋果就強調其他語系的Apple Intelligence 將在 2025年登場，中文、法文、日文及西班牙文等將在同一時間推出，在近期的彩報電話會議上，庫克就確認最新的8種語言將在18.4上線，也就是在今年的4月份。但無論是庫克的發言以及官網上的敘述，都僅描述「中文」，是否是繁體中文都必須等待官方宣布。

iOS 18.4的上線也引起粉絲關注，根據外媒報導，Siri在近期都屬於「過渡期」，從「18.」版本開始後，都在逐步修改細節，來面對即將來臨的AI世界，且為果粉所詬病的AI整合也都將在18.4解決，成為最重要版本更新，其中包含三大主要功能

1.更直覺化應用程式操作

2.個人化助理

3.螢幕注視感知增強

這三項功能將會大大改善蘋果在AI方面與其他廠牌的距離，同時讓Siri正式成為「隨身助理」。此外，也有外媒預估，iOS 18.4最大的受益者將會是Apple Vision Pro，因為Siri 便利與否對於使用者來說非常重要，畢竟目前頭戴裝置仍然屬於較重的階段，能夠透過口說來切換程式、下指令十分重要。