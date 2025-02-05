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家長注意！ 　大量學生染毒就醫「5徵兆防變喪屍」

青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。（示意畫面）

▲青少年受社群平台影響，認為電子菸外型酷炫是流行風潮，開始嘗試吸食。（示意畫面）

圖文／鏡週刊

劉貞汝指出，以過去破獲的案例來說，1公斤的依托咪酯粉末，再加上微波爐、燒杯等製毒工具，整套成本不到30萬元，卻可做出1萬顆菸彈，以每顆中盤價1,600元計算，收入高達1,600萬元，是成本的50倍以上，但若被查獲，至少7年徒刑起跳，最重可判無期徒刑，刑責非常重。

本刊調查，依托咪酯是一種醫療臨床常用的麻醉藥物，最早出現在中國，後來有毒梟將依托咪酯摻入菸油做成菸彈，開始在毒品市場販售。依托咪酯是一種中樞神經鎮定劑，效用10到15分鐘，吸食後很快就有酥麻放鬆的快感，但也會讓人陷入無法思考、意識不清、顫抖、昏迷等狀態，若在開車前或開車時吸食，很容易發生車禍意外。

刑事局毒緝中心執祕劉貞汝向本刊表示，喪屍菸彈之所以快速流行，主要是製作過程簡單易學，成為毒販最愛。

▲刑事局毒緝中心執祕劉貞汝向本刊表示，喪屍菸彈之所以快速流行，主要是製作過程簡單易學，成為毒販最愛。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘臨床發現，因施用依托咪酯前來就醫者，以15到18歲的國、高中生為主，有的由家長陪同，也有人因急性中毒送醫，這些人多半接觸電子菸超過一年，接觸依托咪酯則有數月之久。張祜銘表示，藥頭為了促銷，故意把喪屍菸彈說成放鬆菸彈，導致很多年輕人不知道這是毒品，長期使用會有成癮性，更會影響健康。

張祜銘提醒，家長若發現孩子行為異常、抗拒家人進入房間，或外出行蹤無法交代、金錢花費增加，甚至出現意識喪失、身體不自主抖動等現象，就要小心可能是吸食喪屍菸彈，最好儘速就醫，避免成癮、確保安全。

行政院依《毒品危害防制條例》相關規定，於去年11月將依托咪酯改列2級毒品並提高刑責。（刑事局提供）

▲行政院依《毒品危害防制條例》相關規定，於去年11月將依托咪酯改列2級毒品並提高刑責。（刑事局提供）

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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