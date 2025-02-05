喪屍菸彈來襲！　教官斷言：會在校園大流行

▲新興毒品喪屍菸彈在台出現僅2年，氾濫速度卻是史上最快，甚至入侵校園。（警方提供）



圖文／鏡週刊

去年10月，警政署保三總隊破獲史上最大宗的「依托咪酯」走私案，一共查獲了純度99％、總重135公斤的粉末。警方調查，毒梟是利用合法公司的名義，從印度進口化學原料，並夾藏依托咪酯粉末，若這批原料闖關成功，將可製成135萬顆「喪屍菸彈」，對台灣的治安危害甚大。

新興毒品喪屍菸彈，是以依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯三種化學物質為基礎原料，再與菸油中的尼古丁、甘油混合調配製成菸彈，搭配電子菸具吸食，吸入後會有快速麻醉的效果，還會出現動作緩慢、自主神經無法控制的狀況，猶如電影中的喪屍，因此被稱為喪屍菸彈。

▲政府雖然已將依托咪酯列為2級毒品並提高刑責，仍無法有效防堵，導致校園淪陷，還有學生變成藥頭。（示意畫面，圖非當事人）

由於喪屍菸彈無色無味，不像K他命等毒品味道濃厚，搭配電子菸具吸食，看起來就像抽菸一樣，不像吸毒，因此不容易被查獲，雖然它出現在台灣的毒品市場僅約2年，但流行速度之快，卻是歷年之最，衛福部統計，去年1至10月共檢出2,905件依托咪酯施用案，比起前年同期的22件，暴增132倍，相當驚人。

去年5月，台灣出現第一起駕駛人因吸食喪屍菸彈、四肢不協調，導致開車撞死人的毒駕事件；2個月後，又發生警官執勤時，不幸遭吸食喪屍菸彈的駕駛撞死，接著又有多起因喪屍菸彈引發的交通事故，引起政府重視，行政院研議後，去年8月依照《毒品危害防制條例》相關規定，將依托咪酯等成分列為三級毒品，並於去年11月改列二級毒品及提高刑責。

▲新興毒品喪屍菸彈快速在國、高中校園內流通，還有不知情的教官因而誤食。（示意畫面，圖非當事人）

雖然政府積極管控，但喪屍菸彈的氾濫就像電影中的喪屍，擋也擋不住，這種新興毒品很快流入國、高中校園，不僅學生當藥頭，還有不知情的教官誤食，十分誇張。一名在台北市某私立高職服務的許姓教官告訴本刊，去年開學後不到2週，他就抓到6名學生抽喪屍菸彈，但喪屍菸彈無色無味，他怎麼知道學生吸毒？許教官透露，因為他也吸過，所以知道吸食後的反應。

許教官說，去年5月，一名有吸毒前科的學生入校，為了加強輔導，他特別找對方談話，並提醒學生以後不要再碰毒品，該名學生請教官放心，說現在都抽電子菸，還當著許的面抽了一口，並強調：「這個不一樣！」又問教官要不要試一口？過去也抽過菸的許教官，為拉近與學生的距離，從對方手中接過電子菸吸了一大口，沒想到卻被學生罵說：「有夠浪費！」

▲去年發生多起因喪屍菸彈引發的交通事故，甚至有警官值勤時因此殉職，引起政府重視。（警方提供）

▲新北三重員警黃瑋震（左）、土城清水派出所長劉宗鑫（右）於值勤時，遭吸食喪屍菸彈的駕駛人撞死殉職。（翻攝畫面）

許教官還沒搞清楚狀況，正準備反問學生時，突然感到一陣頭暈目眩，就像酒醉一般，站不穩、搖來晃去，趕緊要學生扶他一把。他站了一會兒，還是感到頭昏，於是追問學生：「這是什麼鬼東西啊？」學生告訴許：「放心！這不是毒品（去年5月尚未列管），沒關係，驗尿驗不出來，這東西不便宜，如果你想要，我可以賣你便宜一點，3毫升1,200元就好。」

見許教官仍不停搖晃，學生於是拿出一根紙菸遞給許說：「抽根菸就可以解掉！」之後又到超商買了杯飲料給教官，許喝了後不適感很快退去，有了這次經驗，許很憂心，認為這種電子菸一定很快就會在校園流行。

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