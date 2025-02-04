青鳥出擊！路易莎埔里酒廠門市發公告「謝絕政治活動」炎上

▲路易莎埔里酒廠門市公告如上。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）



記者鄒鎮宇／綜合報導

路易莎埔里酒廠門市4日無預警發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動。然而，此舉卻惹怒正在進行罷免聯署的青鳥，許多青鳥紛紛到貼文嗆聲，並在threads上發起抵制活動，但青鳥的行為也引起許多網友反感。

路易莎埔里酒廠門市4日在臉書發出公告，強調「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動！」

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有網友透露，青鳥到路易莎埔里酒廠門市擺攤，借用店家的桌椅收罷免國民黨立委馬文君的連署書，讓店家不好做生意。對此，店家出言善意勸離，卻被志工青鳥拍照PO文、留下負評，才讓店家不得已PO出公告，並將店外的桌椅收起、貼出紙張告知。

▲青鳥不滿埔里酒廠門市的公告，紛紛到貼文下方留言。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市臉書）



青鳥看完公告後紛紛到路易莎埔里酒廠門市的臉書留言，「公民活動被你們主觀認定是政黨活動，我看你們腦袋才是被政黨騎劫。我想，你們被某黨派派人查水表了，對嗎」、「你們覺得罷免團體沒有喝咖啡的人，對吧？還是你們不怕全台灣抵制？說清楚」、「等等！太扯了把！罷免是公民權利何謂政治活動」、「公民在你們店裡消費，在位置上簽署文件而已，叫做黨派政治活動？」此外，threads上也有許多青鳥揚言抵制路易莎。

也有網友表示，「果然一群巨嬰蟾蜍出現了，請路易莎不用屈服，反正蟾蜍也沒消費能力」、「辛苦了！政治活動本來就不適合在別人的店裡」、「支持路易莎！ 要連署罷免不會去外面擺攤嗎？ 扯什麼公民權公民活動的。 路易莎是營業場所，是喝咖啡的地方」、「支持店家」、「不要以為把政黨活動包裝成公民活動，一般民眾就認不出來」、「這就是政治活動，很難懂嗎？店家就是不想沾政治啊！怎麼打著民主大旗反民主呢」。