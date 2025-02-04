2025立春到！3生肖運勢最旺　屬馬偏財運大好、屬雞桃花運增強

▲2025年迎來第一個節氣「立春」，象徵春天開始。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

過完了年，馬上迎來2025年第一個節氣「立春」（國曆2月3日），象徵春天開始，白晝逐漸增長，氣溫開始回升，萬物即將甦醒。俗話說「一年之計在於春」，春回大地之際，也是設定新一年目標的重要時刻！《科技紫微網》特別點名3生肖這段期間運勢最旺，想要有好的開始，不妨好好把握！

生肖牛

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立春後，生肖牛的事業與財運有明顯提升。工作上，你的努力開始獲得成果，並有機會接觸新的計畫或升遷機會。財運穩定，正財收入提升，有些人甚至可能獲得意外之財。感情方面，單身者有機會遇見合適的對象，已婚者則與伴侶更能同心協力，共同規劃未來。

生肖馬

立春前後是生肖馬展現實力的好時機，事業上新機遇層出不窮，過去停滯的計畫有望重新啟動，並且帶來積極的回報。財運方面，偏財運特別顯著，可小試身手，增加收入。感情上，單身者有望在社交場合遇見對的人，有伴侶者感情更加甜蜜。

生肖雞

生肖雞在立春期間運勢旺盛，尤其在人際關係和工作表現上大放異彩。你的能力容易被看見，並吸引合作機會，幫助實現事業上的進步。財運穩定且有上升趨勢，正財和偏財都有不錯的表現。感情上，單身者桃花運增強，適合主動爭取機會。