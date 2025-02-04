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才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲屏東林姓男子假釋兩日後又再犯案，KTV內砍死人。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

有詐欺、毒品、恐嚇等多項前科的屏東男子林育丞，2022年11月間才獲得假釋出獄。他出獄後兩天就與朋友到KTV歡唱，但卻在酒後與隔壁包廂客人發生衝突，持西瓜刀將對方砍成1死1重傷，逃亡22日後遭捕。最高法院審理後，再將林男重判有期徒刑17年6月定讞，並需於入獄前接受戒除酒癮治療8個月。

判決指出，現年25歲的林男，自2018年起就不斷犯案，包含毒品、詐欺、恐嚇、偽造文書、毀損等罪。他多次進出監獄，直到2022年1月24日才因縮刑獲得假釋出獄。假釋後2日他就與朋友相約，到屏東市太原路某KTV歡唱，眾人飲酒歡唱直到清晨5點多。

林男飲酒後上廁所，結果開錯隔壁包廂，兩包廂人馬發生口角，最後更大打出手。林男返回車上取出預藏的西瓜刀，混亂中朝對方陳姓、林姓男子猛砍。陳男胸腹遭砍殺後，肋骨、肺、心、腸被砍破，大量出血、腹部臟器外露，送醫後不治；另名遭砍的林男則是右手肌腱遭砍斷，送醫後撿回一命。

至於行兇的林男事發後逃逸，逃亡22天後在國道3號南州交流道的一處停車場被警方逮捕。檢方隨即聲請羈押獲准，並提起公訴。一二審法院均認定林男分別犯下「殺人罪」，處14年4個月徒刑；又犯「殺人未遂罪」，處7年6個月徒刑，合併應執行有期徒刑17年6個月。另外法院也認為林男酗酒成癮，有再犯之虞，入獄前須先入相當處所接受強制戒治8個月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

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