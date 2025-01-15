「超輕巧健康助理」Galaxy Ring正式開賣　售價、顏色全曝光

記者蘇晟彥／台北報導

三星（Samsung） 14日宣布，旗下穿戴式智慧型裝置「Galaxy Ring」終於正式上市。對此，三星將多年的感應器技術、AI科技放置戒指中，將具備「全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性」，用來替用戶把關健康資訊。目前將提供鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3色，在購買前要先測量戒圍，售價為12,990元。

▼「Galaxy Ring」將在近期上市，售價為12,990元。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



三星在2024年宣布將推出以智慧裝置追蹤個人健康的穿戴型裝置「Galaxy Ring」後，終於在2025年剛開始釋出消息，台灣將在1月中旬上市。Galaxy Ring將具備全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性，及時尚舒適的配戴體驗三大特色。

Galaxy Ring在機身內，搭載先進的心率感應器、加速度感應器與體溫感應器，結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等數據，協助瞭解自我睡眠模式；夜間體溫監測記錄則能夠更準確地預測生理週期。此外，透過身體能量指數功能，AI將依據睡眠、活動、睡眠心跳率與變化等四大因素評估身體與心理狀態，讓用戶更有意識地掌握體能狀態。所有數據資料將整合至Samsung Health，只需在一個平台便可瀏覽所有健康資訊，無需額外訂閱。

邊框採用堅韌鈦金屬外框，得以抵抗日常磨損，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能，使用安心無虞；曲面設計與肌膚緊密貼合，打造輕盈、零負擔的配戴體驗。流線外型展現簡約俐落的科技感。充電盒部分設計亦充滿巧思，致敬首飾盒的翻蓋設計，增添精緻質感，內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。

▼透過感應器可以測量使用者的健康相關資訊。

Galaxy Ring還能無縫串聯Galaxy生態圈，透過簡單的手勢控制，讓生活更便利。例如，串聯Galaxy智慧型手機後，用戶可以透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的起床鬧鐘。當遺失戒指時，可透過Galaxy智慧型手機中的「尋找我的戒指」功能定位裝置，和「金魚腦」說再見！

此外，Galaxy Ring能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據，每日運動狀態一目瞭然；若偵測到長時間靜坐，靜止提醒則會發出通知提醒用戶起身活動。借助電池長效七天續航力，省去頻繁充電，不分晝夜、全日守護用戶健康。

Galaxy Ring正式在台上市，共推出鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3色與11種尺寸選擇，但在購買前，建議要先到門市測量戒圍，從5-15size可供挑選。

▼充電一次約可以使用7天。

