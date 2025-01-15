　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「超輕巧健康助理」Galaxy Ring正式開賣　售價、顏色全曝光

記者蘇晟彥／台北報導

三星（Samsung） 14日宣布，旗下穿戴式智慧型裝置「Galaxy Ring」終於正式上市。對此，三星將多年的感應器技術、AI科技放置戒指中，將具備「全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性」，用來替用戶把關健康資訊。目前將提供鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3色，在購買前要先測量戒圍，售價為12,990元。

▼「Galaxy Ring」將在近期上市，售價為12,990元。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ 三星ring,Galaxy Ring 。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星在2024年宣布將推出以智慧裝置追蹤個人健康的穿戴型裝置「Galaxy Ring」後，終於在2025年剛開始釋出消息，台灣將在1月中旬上市。Galaxy Ring將具備全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性，及時尚舒適的配戴體驗三大特色。

Galaxy Ring在機身內，搭載先進的心率感應器、加速度感應器與體溫感應器，結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等數據，協助瞭解自我睡眠模式；夜間體溫監測記錄則能夠更準確地預測生理週期。此外，透過身體能量指數功能，AI將依據睡眠、活動、睡眠心跳率與變化等四大因素評估身體與心理狀態，讓用戶更有意識地掌握體能狀態。所有數據資料將整合至Samsung Health，只需在一個平台便可瀏覽所有健康資訊，無需額外訂閱。

邊框採用堅韌鈦金屬外框，得以抵抗日常磨損，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能，使用安心無虞；曲面設計與肌膚緊密貼合，打造輕盈、零負擔的配戴體驗。流線外型展現簡約俐落的科技感。充電盒部分設計亦充滿巧思，致敬首飾盒的翻蓋設計，增添精緻質感，內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。

▼透過感應器可以測量使用者的健康相關資訊。

▲▼ 三星ring,Galaxy Ring 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星ring,Galaxy Ring 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Galaxy Ring還能無縫串聯Galaxy生態圈，透過簡單的手勢控制，讓生活更便利。例如，串聯Galaxy智慧型手機後，用戶可以透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的起床鬧鐘。當遺失戒指時，可透過Galaxy智慧型手機中的「尋找我的戒指」功能定位裝置，和「金魚腦」說再見！

此外，Galaxy Ring能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據，每日運動狀態一目瞭然；若偵測到長時間靜坐，靜止提醒則會發出通知提醒用戶起身活動。借助電池長效七天續航力，省去頻繁充電，不分晝夜、全日守護用戶健康。

Galaxy Ring正式在台上市，共推出鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3色與11種尺寸選擇，但在購買前，建議要先到門市測量戒圍，從5-15size可供挑選。

▼充電一次約可以使用7天。

▲▼ 三星ring,Galaxy Ring 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星ring,Galaxy Ring 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普：洛杉磯野火「比被核武攻擊還嚴重」　只有狗才能找到屍體
乾哥乾妹續押　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由
水豚發狂！把她「壓到水下」猛啃咬　攻擊畫面曝光
「飯後不能OOO」一堆人都在做！　醫搖頭：的確影響消化

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「超輕巧健康助理」Galaxy Ring正式開賣　售價、顏色全曝光

2030年5G用戶達63億　愛立信報告分析「行動產業發產2關鍵」

Meta公佈「2025關鍵社群趨勢」　AI推動廣告創作、影片仍最吸睛

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

「超輕巧健康助理」Galaxy Ring正式開賣　售價、顏色全曝光

2030年5G用戶達63億　愛立信報告分析「行動產業發產2關鍵」

Meta公佈「2025關鍵社群趨勢」　AI推動廣告創作、影片仍最吸睛

加州預報強風來襲　恐讓洛杉磯2處野火燒得更旺

俄名將澳網首輪5盤險勝世界第418　梅迪維夫一度暴怒打壞攝影機

韓媒：今天凌晨將再嘗試逮捕尹錫悅　已取得官邸外圍出入許可

在曖昧期卻突然冷掉　很可能是踩到了4種雷

不吃甜仍得糖尿病　醫曝1部位變粗是警訊：最嚴重罹患風險增加5倍

「最美姑姑」李若彤教你自製紅豆燉芋頭　吃出好氣色

周天成31分鐘速勝、麟榤配直落2過關　雙雙晉級印度賽16強

國民黨要把業務費砍剩1元　數發部、NCC晚間回應

鍾佳濱打臉6年前自己！選舉公報寫「野百合領袖」竟自爆沒到場

輝達近8成員工身價破3300萬　高壓工作陷「金手銬」不敢離職

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

3C家電熱門新聞

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

三星Galaxy Ring正式登場

2030年5G用戶達63億

Meta公佈「2025關鍵社群趨勢」

夏普AQUOS R9 Pro突襲上市

臉書新功能讓用戶自行設定捷徑列顯示

靠LG家電打造「居家風水」連風水師都拜服

有孔槽VS無孔槽洗衣機　兩者對比超驚人

老牌AC插頭行動電源也爆炸

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

LINE聊天機器人推薦 小歐陪你抬槓超有趣

AirPods Max的7個優點與3個缺點

6個聚會必玩App讓你超嗨翻全場

Google Maps將嚴抓不實五星好評

更多熱門

相關新聞

手機王2024年度報告三星拿6獎

手機王2024年度報告三星拿6獎

手機資訊網站《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2024 年度調查」，邀請網友共同票選，針對 2023 年 11 月起至 2024 年 10 月間在台灣上市的手機進行投票，並以「最佳創新品牌」等11個獎項進行票想，最終三星因為多款手機上市擄獲消費者芳心，一舉拿下4個獎項，而蘋果iPhone 16則在「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」表現優異。

2025 CES三星AI電視功能躍進

2025 CES三星AI電視功能躍進

Galaxy Unpacked 2025時間確定

Galaxy Unpacked 2025時間確定

台積電高層被三星挖走發展先進封裝　才2年就閃人

台積電高層被三星挖走發展先進封裝　才2年就閃人

三星揮軍「人形機器人」市場　卡位成Rainbow Robotics 最大股東

三星揮軍「人形機器人」市場　卡位成Rainbow Robotics 最大股東

關鍵字：

三星Galaxy Ring

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

桃園社區大樓火警黑煙狂竄！住戶驚逃高層待救

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

出國用「這款行李箱」恐被罰錢！苦主曝慘痛經驗

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」

名嘴祖師爺「志明」過世！　支持者震驚

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

裁定續押「乾哥乾妹」　死者父母鬆一口氣

兄妹遭夾慘死　國道「11車連撞」畫面曝

王婉諭獲不起訴要她道歉！王鴻薇3聲明回嗆

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面