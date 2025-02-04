汪小菲看大S影片還喊「死的應該是我」　陸網酸：沒人攔你

▲大S與汪小菲於2021年離婚。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨，前夫汪小菲也已於3日抵達台灣。有網友發現，汪小菲在抖音一部回顧大S的影片下留言，「死的應該是我。」遭微博網友開酸，「裝夠了沒？」

大S與汪小菲先前參加過實境節目《幸福三重奏》，而有網友近日將其中兩人喝果汁的片段，上傳至抖音，引來汪小菲三度留言。汪小菲先是留言「老婆，我好想你」；第二次留言「我好想你」；第三次留言「死的應該是我」，再度引起網友熱議。

▲汪小菲三度留言。（圖／翻攝自微博，上同）

微博網友直言，「他到底是有什麼心理疾病」、「誰攔著你了」 、「那現在的愛人呢？好廉價的喜歡」、「馬上下去陪啊，別光說不做」、「想她就去陪她」、「珊祢都在上面了，兩道雷下來劈他，送他走吧」、「自以為在演偶像劇嗎？太癲了這男的」、「那快點啊，不只你，還有你媽」、「汪小菲不表演心裡不爽是不是？能不能消停點…這麼大個人了，學不會沉默」 、「戲能不能少一點」、「建議做不到就別說話」。

▲微博網友留言。（圖／翻攝自微博）

汪小菲3日和現任老婆馬筱梅飛來台灣，一下飛機眼眶含淚，懇求媒體多寫點大S的好話，並90度鞠躬。隨後回信義區豪宅，又獨自淋雨出門散步，全程不發一語，表情憔悴又哀傷，並再次向媒體鞠躬。

大S已經在日本羽化成仙，一家人全程陪伴在側。據悉，具俊曄、小S預計在6日回台，屆時具俊曄將抱著愛妻的骨灰罈返回，陪伴她走完人生最後一程。