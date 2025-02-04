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今天正月初七「人日節」　揭秘「12種有趣習俗」最忌諱打小孩

▲▼ 正月初七 。（圖／翻攝 百度）

▲今天正月初七是所以人類生日，被中國古代被稱為「人日節」。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

今天是農曆蛇年正月初七（5）日，也是中國傳統節日中的「人日」。傳說女媧在創造萬物生靈的時候，先造的六畜，後造的人，因此初七也是所有人類的誕辰，是所有人的生日，過去老祖宗慶祝這一天也擁有許多有趣的習俗習俗，帶您一塊來揭秘。

「人日」的起源與女媧造人的神話傳說息息相關。相傳，遠古時期，天地初開，女媧用黃土捏造了人類。為了讓人類繁衍生息，她從正月初一開始，依次創造雞、狗、豬、羊、牛、馬等動物。

依序正月初一是雞日，初二為狗日，初三為豬日，初四為羊日，初五為牛日，初六為馬日，正月初七是女媧創世神話的「人日」，也就是人類的誕辰日。因此，正月初七被定為「人日」，成為人類的共同生日，又稱「人勝節」、「人慶節」。

古時候的人們為了慶祝「人日」這一天，有各種習俗慶祝祈願。古代傳統認為，正月初七作為人的生日，人應該好好待在家裡，因此，人日這天不出遠門，不走親串友，一家人在家團聚，而遠方歸家的遊子要過了「人日」才能離家。

▲女媧在初七這天造人 。（圖／翻攝 百度）

▲女媧在正月初七這天造人 。（圖／翻攝 百度）

各地流傳下來的民情風俗也不大相同，約有12種習俗都是在正月初七慶祝「人日」：

1.占卜吉祥:根據氣象判斷吉凶，以卜人類的繁衍。正月初七如果天氣晴朗，則謂吉祥，主一年出入順利，人口平安，生丁繁衍;若陰晦則兆災患。據《北齊書·魏收傳》記載，南北朝時期，正月初七要把人像貼在帳子上，據說可保家人平安。
家長不能教訓孩子，連官府也不能在這一天處決罪犯，家長也不能在這一天教訓孩子，年滿16歲的青年均可自由上街玩耍。

2.吃餃子：「人日」這天，臨清、濟南等地忌諱婦女做針線。單縣早晨吃餃子，現包現吃，叫做「捏老鼠嘴」，晚上不能點燈，據說是讓老鼠娶媳婦，不要危害百姓。淄川在這天吃小豆腐，象徵吃老鼠腦。

3.頂八卦：在北方，小朋友們還可以頭頂八卦來測試耐心，期盼吉祥，也是祈求人丁興旺的吉祥物。

4.戴人勝：古代人日有戴「人勝」的習俗，人勝是一種頭飾，又叫彩勝，華勝，從晉朝開始有剪彩為花、剪彩為人，或鏤金箔為人來貼屏風，也戴在頭髮上。人日節時，漢族女子用彩紙、絲帛、軟金銀等材料製成小人的形狀，戴於頭上。也貼於屏風等處。是日，人們製作各種花勝(類人勝，樣式為花朵)相互饋贈。

5.撈魚生：在南方，人們有「撈魚生」的習俗。大家圍坐在一起，把魚肉、配料與醬料倒在大盤子，揮動筷子撈動，嘴裡還喊著「撈啊！撈啊！發啊！發啊！」，熱鬧又吉祥！

6.攤煎餅：民間還會吃春餅卷「盒子菜」，並在庭院攤煎餅，美味又有儀式感。

7.登高祈福：正月初七的另外一個習俗就是登高，人日登高與重陽登高的消極避禍的觀念不同，人日登高更具有積極祝頌祈福的內容。

8.土地廟送燈：人們還會去土地廟送燈，家裡有幾口人就點上幾盞燈。無子的人家還可以去偷燈，認為這樣可以求到兒子。

9.吃麵條：在大陸一些地方，人們會吃麵條來慶祝。寓意著用麵條纏住歲月的雙腿，長命百歲！

10.稱體重:有的地方還會在這一天稱體重，男女老少都要用鎊稱稱量體重。

11.祀神保平安:古代的人們還會在這一天舉辦祀神保平安活動，祈求風調雨順、生活平安。

12.吃七寶羹:最後壓軸的當然是「七寶羹」，用七種蔬菜煮成雜菜湯，寓意著來年大豐收！不同地方的蔬菜種類不一樣，但是祈福寓意都相同。

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