把大S當偶像！　主持後輩金靖悼念：親愛的姐姐，謝謝妳來過

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨，兩岸眾星紛紛悼念。中國女星金靖7年前曾與大S一同主持綜藝節目《Beauty小姐》，並曾多次表示，大S是自己的偶像。金靖感慨發文，「親愛的姐姐，謝謝妳來過。」

金靖在社群發文回憶道，「我常常把小紅書上滑到的片段發給妳，有一次發了妳妹擦鼻屎在妳身上那段，妳說，『天哪，要不是妳發給我，我一輩子都不知道！！！』 還有去年聖誕節的早上，我又刷到一段妳好美、配樂是珊珊最近睡眠好嗎的片段，立刻分享給妳。

▲▼金靖與大S一同主持節目《Beauty小姐》。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

金靖寫道，「我喜歡小紅書，因為經常可以滑到妳，滑到大家都是記得妳的善良、自由、灑脫、隨性，讓我相信世界上，還是有很多美好的人，我還重新看了《人物》對妳的採訪，裡面寫道，妳並不懼怕衰老，視死如歸，妳曾希望不要活太長時間，妳還說『我來這個世界上就是快轉人生，我這輩子就是要過別人的八輩子，然後過完之後我下輩子就不用再來了』。」

金靖最後在文末悼念，「 親愛的姐姐，謝謝妳來過，謝謝妳曾經鼓勵我、支持我、原諒我，謝謝妳讓我再一次學習，『擁有時珍惜，失去時不執著』，善良的女孩，再見。」

金靖7年前與大S一同主持節目時，資歷尚淺，當時被陸媒稱為「小透明」。金靖這些年來，曾公開表示，「我非常非常喜歡大S」，並感謝大S曾給予她的幫助與鼓勵，如今的噩耗也，令她萬分不捨。

大S已經在日本羽化成仙，一家人全程陪伴在側。據悉，今天S媽黃春梅會先從日本回台，而老公具俊曄、妹妹小S則預計在周四（6日），屆時具俊曄將抱著愛妻的骨灰罈返回，陪伴她走完人生最後一程。