馬斯克成「政府特別僱員」　川普力挺

▲川普與馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮3日表示，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）現已被正式列為「特別政府僱員」（Special Government Employee），該身份允許他在政府內部擔任職務，但可能可規避一般公務員適用的財務與利益衝突揭露規範。

馬斯克目前仍擔任電動車製造商特斯拉（Tesla）與航太公司SpaceX的執行長，同時領導川普政府設立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），負責精簡聯邦政府規模。作為SpaceX執行長，馬斯克監管該公司與美國五角大廈及情報機構價值數十億美元的合約。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，馬斯克的職位屬於「特別政府僱員」，另一位白宮高級官員則補充，馬斯克並未領取政府薪資，且其行為符合相關法律規定。

根據規定，特別政府僱員的任期不得超過130天，但川普尚未透露馬斯克的職位將持續多久。

馬斯克近日加速精簡聯邦機構，並獲得川普授權大舉裁減公部門人力，他的團隊已獲准存取、甚至接管多個政府機構的系統，引發公務體系內部恐慌，部分部門更陷入混亂。

《路透社》報導，馬斯克負責管理聯邦人事管理局（U.S. Office of Personnel Management, OPM）的團隊，已將資深公務員鎖定在系統之外，導致數百萬聯邦雇員的個資可能遭到影響。

此外，馬斯克計畫關閉美國國際開發署（USAID），稱該機構是一個「不受白宮控制的左派組織」，此舉引發民主黨國會議員強烈不滿，批評一名「未經選舉產生的億萬富翁」掌控過多政府權力。

面對批評，川普力挺馬斯克，稱其顧問角色並不無限制，所有行動均須獲得批准。「馬斯克不能、也不會做任何未經我們批准的事。我們會在適當的情況下批准，不適當的情況則不會批准，但他會向我們回報」，川普向記者強調。