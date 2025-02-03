▲每日3187噸！春節9天假垃圾量暴增，高雄宣布中午起加強清運。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應農曆春節9天連假，為紓解市民家中垃圾量，高雄市環保局宣布今（3）日中午12時起，加強原高市及鳳山區日間垃圾清運工作，再接續晚上正常垃圾清運，讓市民朋友能有充裕時間排出家中垃圾，並請聽到垃圾車音樂聲，即可傾倒垃圾。

統計農曆春節1月25日至2月1日期間，平均每日垃圾清運量為3187噸，為平常日的2.1倍，評估春節期間部分民眾外出旅遊，今日有加強清運必要，所以自12時起加強原高市（楠梓、左營、鼓山、三民、鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮、旗津、小港區）及鳳山區日間垃圾清運工作，夜間維持正常收運。

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▲春節9天假垃圾量暴增，高雄宣布中午起加強清運。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局提醒市民朋友，本次清運含一般垃圾、廚餘、資收物等，將依照平時路線清運，請注意於聽到音樂聲後將垃圾交付垃圾車，並將家中不要的鋰電池及行動電源交付資收車或超商。

高壓瓶罐（如瓦斯罐等）排空後交付資收車，粉狀物（如奶粉）加水後廚餘回收，香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車，瓦斯桶滅火器交付原購買店家回收，以確保民眾及清潔隊員的安全與焚化爐正常運作。