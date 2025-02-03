大S流感併發肺炎猝逝！日本流感疫情去年底「最高峰」　950萬人染疫

▲大S徐熙媛在日本當地不幸感染流感，併發肺炎後猝逝。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

曾以校園愛情偶像劇《流星花園》打響知名度的台灣知名女星大S（徐熙媛），春節期間與家人前往日本旅遊，豈料卻在當地感染流感而引發肺炎猝逝，享年48歲，震驚各界。其實，日本當地流感病患人數激增，去年12月底更攀升至高峰，至今超過950萬人染疫，就連身體健康的年輕人也在劫難逃，必須使用葉克膜。

根據《日本放送協會》，流行性感冒與新冠肺炎從去年冬季再度在日本當地盛行，尤其流感病毒更在日本國內橫行，從去年9月2日至今年1月底總共累積913萬7000人次感染，去年12月23至29日的感染人數更是攀升至疫情顛峰，日本全國平均每一醫療機構治療的流感患者數達64.39人。

在去年12月23至29日，日本境內5000間醫療院所在該周統計出的流感患者人數突破31萬7812人，比起前一周暴增10萬餘人，創下1999年採取現行統計方法以來的最高紀錄，流感疫情在日本47個都道府縣擴散，其中高達43個都道府縣的疫情超越「警報層級」。

不過，日本國立感染症研究所也證實，其實流感疫情在日本目前已稍稍趨緩，從全國5000間醫療院所統計到的數據，平均每一醫療機構治療的流感病患為11.06人，比起前一周減少7.32人，而該周所新增的患者人數只有5萬4594人，比起前一周減少3萬6118人。

日本感染症學會流感委員會委員長、倉敷中央醫院副院長石田直指出，「患者人數與過去相比已急遽減少，儘管目前流行A型流感，但未來B型流感的流行可能會逐漸增加。」

報導指出，此波日本國內的流行感冒疫情，就連身強體健、無任何慢性病的年輕人都無法倖免。一名年僅20多歲的患者，便因感染流感而於1月20日住進東京都品川區的大學附屬醫院，病情惡化至出現心肌炎，甚至必須使用葉克膜續命。

另外，《日本放送協會》也透露，此波日本國內蔓延的流感疫情，也讓許多前往日本旅遊的外籍觀光客中鏢，大批染上流感的外籍觀光客湧入東京都內的醫療診所，其中位於東京都千代田區的診所，在所有的流感患者中，外籍觀光客竟然就占了8成，該間診所的醫師與護理師能夠以中文、英語和外籍病患溝通。