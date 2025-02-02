今湧最後一波收假車潮　24處省公路易塞

▲今收假日，24處省公路易塞。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(2日)是春節連假最後一日，最後一波返回工作地車潮將出現，公路局預估今天省公路將有24路段易塞，包括台61線西濱快鳳鼻到香山路段、台9線蘇花路廊和南迴公路等。

公路局預估今（2）日返回工作地車潮將湧現，省道將有24處易壅塞路段，包含台61線鳳鼻-香山路段(北向)，台61線竹南路段(北向)，台61線中彰大橋(北向與南向)，台9線蘇花路廊(北向)，台9線南迴公路(往屏東)，台1線水底寮-楓港(北向) 等主要省道易壅塞路段。

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部分短途旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台74線台中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道(東向與西向)、台18線國3中埔交流道(東向與西向)、台86線仁德系統(東向與西向)、台88線鳳山-五甲(西向)等銜接高速公路為易壅塞路段。

另台2線與台2乙線關渡-淡水(東向與西向)、台3線大溪路段(南向與北向)、台2線福隆路段(西向)、台9線礁溪路段(北向)、台2線萬里-大武崙(東向與西向)，台9線新店-烏來(南向與北向)、台3丙線竹山紫南宮(東向)、台3線古坑-梅山(南向與北向)、台19線北港朝天宮(南向與北向)、台3線大湖路段(南向)、台21線日月潭(南向)、台17線南鯤鯓代天府(北方)等路段也易塞。

公路局建議，出發前可先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公共運輸部分，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨(2月1日)日西部國道客運共計行駛5,030班次，疏運69,013人，疏運人數較前日(1月31日)減少32.9%；東部國道客運路線共計行駛1,048班次，疏運21,642人，疏運人數較前日(1月31日)減少32.3%。