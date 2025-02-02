「最狂素人媽媽」母子辱罵推打員警　法官判各賠3萬元

▲台中市民陳美妃和兒子分別辱罵和推打員警，法院判處母子各賠3萬。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

曾參選台中市長、總統，有最狂素人媽媽之稱的陳美妃，113年5月31日晚間和社區管理員發生爭執，轄區員警獲報到場，陳女認為員警偏坦保全公司，公開嗆聲「你可以滾了」、「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」等語，陳女兒子甚至出手推打員警，員警不甘受辱請求民事賠償，台中地方法院判賠母子各支付精神慰撫金3萬元。

陳美妃去年5月在社區大樓與管理員及其他住戶多人發生爭執，轄區鄭姓巡佐、李姓員警2人據報前往處理，陳女質疑李員未依現行犯逮捕管理員，質疑李員坦護保全公司，她未聽口頭制止，公開嗆聲「你可以滾了」、「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」等語侮辱。

李員對陳女表明係現行犯，當場逮捕時，被告陳女兒子竟徒手推擠李員，揮打頭部，造成李員左臉挫傷併紅腫之傷害。

陳女辯稱，李員受理保全傷害住户事件，處理不公，並且出言訕笑傷害，她不甘受辱，才反唇相譏，並無侮辱公務員之犯意及行為。

陳女兒子則是擔心母親受到傷害，出於護衛媽媽之不得已推擠行為，應屬刑法正當防衛之範疇，而非妨害公務之犯行。

法院認為，被告陳美妃基於侮辱公務員及公然侮辱之犯意，足以影響原告執行公務，且恣意以上開言語攻擊原告，已逾越一般人可合理忍受之範圍，因此對於原告請求被告陳美妃母子各3萬元賠償精神慰撫金，應予准許。全案可上訴。