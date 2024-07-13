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社會 社會焦點 保障人權

曾參選台中市長「最強素人媽媽」鋤頭敲門還辱鄰　判拘50天

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳美妃曾自費參選2022年台中市長以及2024年總統大選連署，被稱為被稱為「最狂政治素人媽媽」，今年5月底她因與社區住戶起爭執，與兒子對著到場員警辱罵「垃圾」並且動手打人，被依妨害公務及傷害罪移送偵辦；但她鬧事非首樁，今年2月，她也曾拿著鋤頭敲打黃姓鄰居的大門，還一邊罵「盧秀燕養走狗」，遭法院依毀損罪判刑拘役50日，可上訴。

檢警調查，陳美妃（53歲）今年2月18日與黃姓鄰居起爭執，持鋤頭到黃男住處猛力敲打鐵門，導致鐵門有多處凹損，黃男報警處理。

▲▼ 。（圖／資料照，記者遊瓊華翻攝）

▲陳美妃5月間與兒子一起辱罵、打員警。（圖／資料照，記者遊瓊華翻攝）

檢方偵訊時，陳美妃坦承拿鋤頭敲鐵門，但辯稱她記得鄰居家鐵門很厚，不清楚是否造成實質損害，還說當時樓梯沒有開燈，視線不好。檢察官根據黃男證詞，以及照片、手機錄影等證物，依毀損罪將陳起訴。

此外，陳美妃持鋤頭敲打鐵門時，還一邊對著黃男罵「盧秀燕養走狗」、「神經病」、「垃圾」等語，被依恐嚇罪嫌送辦；檢方認為，陳以咒罵方式表達不滿，但無具體加害對方的惡害通知，不構成恐嚇罪，此部分不起訴。

法官審酌，陳之前有妨害公務、妨害名譽等前科，與黃姓鄰居發生意見不合時，又用不理性的方式處理，造成黃的鐵門凹損喪失美觀、受有財產上損害，犯後否認犯行，未與鄰居達成和解也沒賠償，依毀損罪判刑拘役50日。

▼陳美妃曾自費參選2022年台中市長。（圖／資料照，記者許權毅攝）

▲▼陳美妃。（圖／記者許權毅攝）

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