曾參選總統！台中「最強素人媽媽」毆警還辱垃圾　胡鬧畫面曝光

記者游瓊華／台中報導

曾經參選2022年台中市長選舉以及2024年總統大選連署，被稱為「最狂政治素人媽媽」的陳美妃，驚傳昨(5/31)晚間與社區住戶發生爭執，結果陳美妃母子竟然辱罵前來處理的員警「垃圾」，甚至出拳推倒同仁，遭到警方依妨害公務罪以及傷害罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲陳美妃母子與處理公務的警察發生衝突，員警要帶走陳美妃兒子時，陳美妃竟下跪阻止。（圖／民眾提供）



▲陳美妃小兒子抓起員警衣領，進一步動手毆傷員警。（圖／民眾提供）



現場民眾透露，昨天陳美妃要求社區打開緊急逃生門，讓外送員可以自由進出社區，遭到警衛阻擋，陳美妃竟拿起雨傘攻擊警衛，還與其他在場住戶發生口角爭執。警方獲報前往之後，陳美妃非但不配合，還辱罵員警，員警要將陳美妃依照妨害公務送辦時，陳美妃的小兒子竟出拳打傷警方，其他員警要將陳子拉走時，陳美妃又急得下跪阻止，場面混亂。

據了解，警方協助處理過程中，陳美妃竟然罵員警，「你可以滾了，因為我們不跟垃圾講話」，還辱罵員警是「為民服務的垃圾」；陳美妃的兒子還趁員警不注意時，出拳打傷、推倒員警，造成員警左臉挫傷、紅腫。2人事後被妨害公務罪以及傷害罪移送地檢署。

▲陳美妃不滿警衛不開放緊急逃生門讓外送員自由進出，與警衛發生爭執。（圖／民眾提供）