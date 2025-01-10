曾參選總統、台中市長　「最狂素人媽媽」鐵鋤毀鄰鐵門判拘50天

▲▼台中最狂素人媽媽陳美妃持鐵鋤毀損住戶鐵門，判處拘役50日確定。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

曾自費參選2022年台中市長以及2024年總統大選連署的台中婦人陳美妃，去年2月18日手持三叉鐵鋤到樓下住戶，怒敲鐵門，造成多處凹損，並辱罵住戶「是盧秀燕養的狗」、「軍犬」、「像你這種垃圾就去死一死」等，經鄰居提告毀損，一審被判處拘役50日，可易科罰金，陳女不滿上訴，台中地院1月3日駁回上訴，維持原判確定。

陳女挨告後，坦承拿三叉鐵鋤下樓，到告訴人住處門外猛力敲打鐵門，並辱罵對方「是盧秀燕養的狗」、「軍犬」、「神經病」、「像你這種垃圾就去死一死」，但也強調，對方知道她曾以無黨籍身分參選台中市長，先進行政治挑釁，問她憑什麼出來選台中市市長，所以她才質疑對方是盧秀燕走狗。

陳女還說，「我記得他們家鐵門很厚，有無造成實質損害我不清楚，我有這些行為沒錯，但我不知道有無造成鐵門凹陷，他們有無再加工我也不知道，因為當時樓梯沒有開燈，視線不好」。

法院認為，經查有告訴人手機錄影畫面為證，被告上開所辯尚乏憑據，應不足採信，陳女犯行明確。

台中地院7月10日判處陳女毀損罪拘役50天，可易科罰金，陳女不服在8月6日上訴，但超過法定20天，陳女不服提上訴，法院裁定駁回，陳女8月27日再提抗告，法院今年1月3日再度駁回，全案確定。

陳美妃已多次和鄰居及警衛發生衝突，去年5月底，陳美妃與社區警衛因為外賣餐點發生糾紛，竟辱罵前來處理的警員是垃圾，「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」；陳美妃的兒子還趁員警不注意時，出拳打傷、推倒員警，造成員警左臉挫傷、紅腫。2人事後被妨害公務罪以及傷害罪移送地檢署。

法院一審宣判，認為陳美妃在過去20多年來曾犯下10件以上公然侮辱及3件妨害公務罪，沒有從中學得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省自控能力，這次再依妨害公務、傷害等罪，判陳女母子均拘役59天，可上訴。