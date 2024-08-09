　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾參選台中市長！辱警是垃圾「最狂素人媽媽」又被判刑

記者游瓊華／台中報導

曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委，甚至有意角逐總統大選的台中婦人陳美妃，因為參選時經歷欄曾寫「作文比賽第一名」成為話題人物。今年5月底，她與社區警衛因為外賣餐點發生糾紛，竟辱罵前來處理的警員是垃圾，兒子還出拳巴頭。法院一審宣判，認為陳美妃在過去20多年來至少曾犯下10件以上公然侮辱及3件妨害公務罪，沒有從中學得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省自控能力，這次再依妨害公務、傷害等罪，判陳女母子均拘役59天，可上訴。

該起衝突事件發生在5月底，陳美妃因要求社區打開緊急逃生門，讓外送員可以自由進出社區，遭到警衛阻擋，陳美妃竟拿起雨傘攻擊警衛，還與其他在場住戶發生口角爭執。

▲陳美妃毆打警衛、警察。（圖／記者游瓊華攝）

▲陳美妃毆打警衛、警察，遭法院判刑拘役59天。（圖／資料照片）

警方獲報前往之後，陳美妃非但不配合，還辱罵員警，員警要將陳美妃依照妨害公務送辦時，陳美妃的小兒子竟出拳打傷警方，其他員警要將陳子拉開走時，陳美妃又急得下跪阻止，場面混亂。

警方協助處理過程中，陳美妃竟然罵員警，「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」；陳美妃的兒子還趁員警不注意時，出拳打傷、推倒員警，造成員警左臉挫傷、紅腫。2人事後被妨害公務罪以及傷害罪移送地檢署。

法庭上，陳美妃坦承「我有講這樣的話，但這是我情緒上的用語。」兒子也坦承不諱。法院判陳美妃拘役59日，得易科罰金，另依傷害罪判陳的兒子拘役59日，得易科罰金。

▲陳美妃母子毆傷人。（圖／民眾提供）

▲陳美妃的兒子也因為襲警遭判刑拘役59日。（圖／民眾提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
韓女射擊手突痙攣昏倒！送醫畫面曝光
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

天天抱怨情勒又施虐！高雄5月嬰「頭骨碎裂」癱瘓　惡保母遭起訴

女兒才2月大…台南27歲警父親節出勤「重摔昏迷」！親友集氣盼脫險

永和午後巨雷！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　頂樓視角曝光

沙鹿小巷違停嚴重！國小學驚險走路中　路霸被開4紅單...民眾喊爽

批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

小三通水客「禁菸區抽菸」被制止！惱羞暴打運將　2人扭打成一團

邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

三寶逆行八卦山隧道　險迎面對撞...駕駛急閃：命差點沒了！

快訊／北市某國小工程意外！怪手4樓高墜落　駕駛受困車內搶救中

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

天天抱怨情勒又施虐！高雄5月嬰「頭骨碎裂」癱瘓　惡保母遭起訴

女兒才2月大…台南27歲警父親節出勤「重摔昏迷」！親友集氣盼脫險

永和午後巨雷！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　頂樓視角曝光

沙鹿小巷違停嚴重！國小學驚險走路中　路霸被開4紅單...民眾喊爽

批不肖律師勾結詐團應重懲　卓榮泰更怒黑幫水房「天道酬勤」

小三通水客「禁菸區抽菸」被制止！惱羞暴打運將　2人扭打成一團

邀友人妹出遊「載到摩鐵硬上」　桃園色男不認罪...下場慘曝

三寶逆行八卦山隧道　險迎面對撞...駕駛急閃：命差點沒了！

快訊／北市某國小工程意外！怪手4樓高墜落　駕駛受困車內搶救中

必勝客限時「買1送1」快收！一次爽吃筆管麵+起司咔滋餅

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

遊客10層樓高墜海亡　奮進號海上搜救畫面曝　

高雄女坐神明廳椅子亡！大門未關又多日未見　鄰居急報案

爬好市多冷藏櫃惡搞　高雄猴道歉了

即／北捷休息室爆藏毒！涉案司機複驗結果出爐

撞死客運司機卻只顧看車　女駕向家屬鞠躬致歉

即／新北大樓遭雷擊水泥塊脫落　男遭砸中送醫

高雄林園海邊有乾屍！「全身風化腐爛」卡消波塊

快訊／土城民宅凌晨大火　1人無呼吸心跳

相驗結果曝光！27歲客運司機「頭骨碎裂」慘死

伯朗大道遊客爽比YA！下秒「整車摔進田」嬰兒飛出

嘉義酒駕男撞死人付1500萬和解　國民法官判緩刑

林飛帆被爆「召妓被逮」怒向刑事局提告

更多熱門

相關新聞

「最強素人媽媽」拿鋤頭敲鄰門判拘

「最強素人媽媽」拿鋤頭敲鄰門判拘

台中市民陳美妃曾自費參選2022年台中市長以及2024年總統大選連署，被稱為被稱為「最狂政治素人媽媽」，今年5月底她因與社區住戶起爭執，與兒子對著到場員警辱罵「垃圾」並且動手打人，被依妨害公務及傷害罪移送偵辦；但她鬧事非首樁，今年2月，她也曾拿著鋤頭敲打黃姓鄰居的大門，還一邊罵「盧秀燕養走狗」，遭法院依毀損罪判刑拘役50日，可上訴。

台南女未戴安全帽不服取締動手襲警

台南女未戴安全帽不服取締動手襲警

怪物少年突發狂！殺父後警面前爆頭弒母

怪物少年突發狂！殺父後警面前爆頭弒母

男酒駕又沒帶安全帽　想抽菸遭拒竟襲警

男酒駕又沒帶安全帽　想抽菸遭拒竟襲警

賴在朋友家不走　男持美工刀攻擊員警遭判7年半

賴在朋友家不走　男持美工刀攻擊員警遭判7年半

關鍵字：

陳美妃襲警素人媽媽

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面