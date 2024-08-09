曾參選台中市長！辱警是垃圾「最狂素人媽媽」又被判刑

記者游瓊華／台中報導

曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委，甚至有意角逐總統大選的台中婦人陳美妃，因為參選時經歷欄曾寫「作文比賽第一名」成為話題人物。今年5月底，她與社區警衛因為外賣餐點發生糾紛，竟辱罵前來處理的警員是垃圾，兒子還出拳巴頭。法院一審宣判，認為陳美妃在過去20多年來至少曾犯下10件以上公然侮辱及3件妨害公務罪，沒有從中學得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省自控能力，這次再依妨害公務、傷害等罪，判陳女母子均拘役59天，可上訴。

該起衝突事件發生在5月底，陳美妃因要求社區打開緊急逃生門，讓外送員可以自由進出社區，遭到警衛阻擋，陳美妃竟拿起雨傘攻擊警衛，還與其他在場住戶發生口角爭執。

▲陳美妃毆打警衛、警察，遭法院判刑拘役59天。（圖／資料照片）



警方獲報前往之後，陳美妃非但不配合，還辱罵員警，員警要將陳美妃依照妨害公務送辦時，陳美妃的小兒子竟出拳打傷警方，其他員警要將陳子拉開走時，陳美妃又急得下跪阻止，場面混亂。

警方協助處理過程中，陳美妃竟然罵員警，「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」；陳美妃的兒子還趁員警不注意時，出拳打傷、推倒員警，造成員警左臉挫傷、紅腫。2人事後被妨害公務罪以及傷害罪移送地檢署。

法庭上，陳美妃坦承「我有講這樣的話，但這是我情緒上的用語。」兒子也坦承不諱。法院判陳美妃拘役59日，得易科罰金，另依傷害罪判陳的兒子拘役59日，得易科罰金。

▲陳美妃的兒子也因為襲警遭判刑拘役59日。（圖／民眾提供）