接機注意！抵達航班看板「一排滿江紅」　達人：這2天大概都會

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

春節假期間，很多人出國旅遊。旅遊達人「布萊N」昨（1）日在粉專分享一張「機場看板滿江紅」的照片，提醒要收假回國的、要幫家人接機的民眾，要隨時注意航班動態，「這兩天大概都會如此。照片引發熱議，「果然飛機也塞了（？）」、「還好我年後才出門。」

布萊N在粉專「布萊N 機票達人」貼文，打卡桃園機場第一航廈，文中貼出照片，「機場看板滿江紅。這兩天大概都會如此，要收假回國的，要幫家人接機的，都請隨時注意航班動態。」只見看板上一整排抵達航班都備註改時，分別從仁川、胡志明市、倫敦、富國島、清邁、札幌、吉隆坡、檳城返台。

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就有網友疑惑詢問，是發生什麼事，為何會一排紅通通？布萊N便解惑，「春節運量大增，至於那台KE應該是還有別的狀況。」也有當事人現身，「三小時前，機長說是航空管制原因延誤，但是有加快飛，與表定時間慢15分鐘。」

貼文引發討論，「今年大年初一早上的飛機，第一次看到機場這麼多人，出境後的走廊像年貨大街的，往年也有春節出國，今年超誇張的」、「人在義大利機場瑟瑟發抖，不知道明（？）天到台灣會如何」、「很多都是共用航班，算起來10個異動，春節期間還好其實…」、「新春開紅盤」、「放假第一天接機時也是很多滿江紅。」

也有網友笑呼，「回來的班機我接受取消，我有買好不便險了，我可以犧牲多留在泰國幾天沒關係的」、「回程如果延遲4小時以上很可以」、「不便險馬上可以理賠。」