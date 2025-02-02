　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

▲▼ 吳秉叡 吳思瑤 揭弊者保護法草案 立法院院會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

長達兩個會期的高強度朝野攻防，幾乎占滿政治新聞版面，而民進黨團因為人數差異屢戰屢敗，傳出幹事長吳思瑤因身處朝野攻防前線，壓力大到私下哭了好多次。吳思瑤接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，最無力的地方其實是一身好功夫無法發揮，這兩個會期大家也嚇到了，「我是沒嚇到，我是很阿信的。」至於名嘴炒作，黨內立委有不服聲音，吳思瑤反而樂見，她透露，黨團內部大家都在比大聲，她也習以為常，這就是長久以來的民進黨，內部意見多元，一出去就是作戰。

新系立委吳思瑤長年耕耘教育、文化及性別議題，形象溫文儒雅，經營選區有穩定成績，在社群上更有一群堅定的年輕支持者，空戰、陸戰、議題戰都展現能力。但吳自接任黨團幹事長以來，始終站在朝野攻防第一線，上會期朝野為三大法案與總預算兵戎相向，激烈攻防，黨團幹部每天有開不完的會，幾乎一刻不得閒，但不管平日或假日，只要媒體需要黨團受訪，吳思瑤一向「使命必達」，擠出時間回應相關時事議題或議事策略，親力親為且有問必答。

對於擔任黨團幹部兩個會期來的感悟，吳思瑤坦言，這是苦差事，過年期間大家休養生息，這兩個會期大家也嚇到了，「我是沒嚇到，我是很阿信的」，但確實沒有預期到這種狀況。自己一身好武功，20年前是國會最年輕辦公室主任，後來到行政院院長辦公室，就是在做行政、立法協調機制，對於相關機制運作都在第一線見證跟學習，自己也樂在其中。

然而，吳思瑤最大的無奈，就是立院長久累積下來的慣例與規則被打破。吳思瑤表示，自己一路學習，對議事規則、黨團協商都很熟悉，「但沒得用啊！」她坦言，國民黨、民眾黨不照規矩來，完全不懂議事規則，跟他們講一點用都沒有，國民黨團新科委員多，甚至有連議員、立委助理經驗都沒有，自己當過立委助理、市議員、三任立委，當他們老師綽綽有餘，但跟他們講沒用，有時告訴國民黨一讀、二讀程序不是這樣，他們完全聽不懂也不理，秀才遇到兵，有理說不清。

吳思瑤接任黨鞭後，因身處朝野攻防前線，壓力大到私下哭了好多次，甚至在議場落淚。吳思瑤透露，自己無力的地方其實是對於民主國會的想像崩壞，專業問政的委員都沒有用武之地，委員會中心主義完全被破壞，自己如果還在教育文化委員會會吐血，每一筆爭取來的預算都被刪除，專業沒有用，到院會全部被推翻，最後都是委員會沒有討論的版本。

當黨鞭壓力大不大？吳思瑤認為，自己在黨團內部忙、累，這些都能夠承受，黨團內部大家意見很多元，大家都在比大聲，自己非常OK，我還很擔心大家沒有意見、很順從，這不是她認識的民進黨，一些資深前輩意見不一樣，她非常歡迎也習以為常，這就是長久以來的民進黨，也是健康的政黨，民進黨好處就是內部意見多元，一出去就是作戰。

而高強度的朝野攻防讓新會期黨團幹部尚未有人登記，吳思瑤坦言，這兩個會期大家確實嚇到了，當黨團幹部確實要有強烈使命感跟意志力，「如果我做得到相信其他人也可以，過年大家冷靜、休養生息一下，搞不好我又滿血回歸也不一定」，不過她自己已經做兩個會期，正常來說一個會期就要換，這一年經驗也很棒，每天都在為自己國家戰鬥，她的樂趣就是在測試自己的極限。

但面對未來三年持續朝野攻防，吳思瑤有信心，相信會越來越好，慢慢摸清他們的套路，他們一直秀下限，還有下限可以秀嗎？光總預算戰役已經模擬很久，行政立法分工，一開始行政部門確實比較保守、反應沒那麼快，現在做法就是黨團先幹，以黨團為家每天開記者會、設定議題，有人發動就跟進，會非常快。

對於新會期，吳思瑤也預判，國民黨一定會提國安相關法案，包含反滲透、中配等，一定會來。其實第一會期還不知道藍白的策略跟隊形，包含他們內部如何運作，現在已經可以確定，傅崐萁就是國民黨未來的路線，國民黨已經沒有路線之爭，就是「一個中國」非常明確；而沒有柯文哲、只屬於黃國昌的民眾黨就是深藍，這可以預判，且立法院已經沒有遊戲規則了，下個會期必須想辦法突破這種國會運作方式。

對於前兩個會期的戰略，吳思瑤分析，第一個會期藍白聚焦國會擴權，要掐死其他憲法機關，下個會期藍白就變奏曲、已經進化，一次丟好多案多點開花，讓民進黨團疲於奔命，上個會期民進黨團成功防禦國會擴權，下個會期爭議三法就比較分散，議題防禦上就變得比較困難，一直到總預算才較為聚焦，國民黨再來要的就是那些國安法案跟錢坑法案。

雖然嘴上說未必會繼續擔任幹部，但對於新會期戰略，吳思瑤已有擘劃，防守可以即早因應，搭配執政黨要推的對案，上個會期學會法案會被丟包，這會期要想著如何因應、給社會的訊號就要很精確，「執政黨一定要發球」，但這一年來行政團隊的打詐四法、運動部沒有創造該有的加分效益，非常可惜，行政部門要強化政策話語權，丟球逼在野黨上場打，而不是在藍白的戰場防禦，行政部門一定要推出很好的政策，反映在法案跟預算，才能搶回政策話語權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸屁孩鞭炮炸翻「整排豪車」至少賠2600萬　爸爸慘賣房
殺人時序曝！狠心工頭推小工下樓　見還有氣息補5刀
恐怖命案！29歲男被父母弟「挖喉窒息亡」　判決出爐
上節目被曾國城拍臉！　陳晨威回應了：真的沒有什麼
報復川普！加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅
一階段達標！民團明起送出連署書　至少26藍委面臨罷免

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

遭控指使警方跟監罷團　徐巧芯嘆：罷免行動讓行政單位很為難

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

初五開工　13架次共機艦出海擾台

吳靜怡罷免徐巧芯遭警跟蹤　蔣萬安挺警察：依法規在範圍內執法

蔡英文《泰晤士報》談川普團隊互動　「這是讓川普站我這邊的方式」

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

北京意圖奪台灣高科技產業　吳志中：若台灣遭侵略全球工廠將停擺

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

高雄點將／綠市長初選群雄出線1重點　想守住更要走出「悶政治」

遭控指使警方跟監罷團　徐巧芯嘆：罷免行動讓行政單位很為難

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

初五開工　13架次共機艦出海擾台

吳靜怡罷免徐巧芯遭警跟蹤　蔣萬安挺警察：依法規在範圍內執法

蔡英文《泰晤士報》談川普團隊互動　「這是讓川普站我這邊的方式」

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

北京意圖奪台灣高科技產業　吳志中：若台灣遭侵略全球工廠將停擺

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

換隊前已先穿「猿」衣？呂詠臻笑回：平常訓練穿的

第3次飛日本過年！他今年失望「對台人友善程度降了」竟爆共鳴

任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

初四高雄街頭驚見「磚頭雨」！男從樓頂亂丟　雲梯車出動救援

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

南港北雲餐廳疑食物中毒「就醫翻倍增至30人」　初二用餐占最多

台灣12強奪冠！古久保健二感受衝擊　驚訝韓國打者怎麼變小隻

狠心工頭犯案時序曝！推小工摔下樓昏迷　車上補5刀索命丟山區

【對牛彈琴】牛牛在吃草女孩在旁邊拉小提琴XD

政治熱門新聞

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

吳靜怡罷芯遭警跟蹤　蔣萬安力挺警察表態

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

一階段達標！民團明起2梯次送出連署書　至少26藍委面臨罷免

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

台中點將／蔡其昌「贖罪心態」內戰氛圍淡？　何欣純想翻轉要拚1關鍵

蔡英文登《泰晤士報》　「這是我讓川普站在我這邊的方式」

吳志中：若台灣遭侵略全世界工廠將停擺

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

幕後／盧不選黨魁？　不想再被「他們」情勒

2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆

更多熱門

相關新聞

吳靜怡罷芯遭警跟蹤　蔣萬安力挺警察表態

吳靜怡罷芯遭警跟蹤　蔣萬安力挺警察表態

立法院朝野嚴重對立之下，罷免國民黨立委徐巧芯的民團「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」昨在松山慈惠宮擺攤發放蛇年好運春聯，不過卻因故提前收攤，離開時還疑似遭到警方跟蹤，民進黨新北市議員的陳乃瑜稍早也痛批「這什麼白色恐怖！」台北市長蔣萬安今（2日）再陪同徐巧芯走春時回應，自己支持警察，警方依法依規在應有的範圍內執法。

反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

大罷免遍地開花　藍揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

大罷免遍地開花　藍揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

關鍵字：

吳思瑤民進黨民眾黨國民黨行政院朝野對立

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面