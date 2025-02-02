火線人物／朝野對立一身功夫難發揮　「阿信幹事長」吳思瑤曝心裡話

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

長達兩個會期的高強度朝野攻防，幾乎占滿政治新聞版面，而民進黨團因為人數差異屢戰屢敗，傳出幹事長吳思瑤因身處朝野攻防前線，壓力大到私下哭了好多次。吳思瑤接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，最無力的地方其實是一身好功夫無法發揮，這兩個會期大家也嚇到了，「我是沒嚇到，我是很阿信的。」至於名嘴炒作，黨內立委有不服聲音，吳思瑤反而樂見，她透露，黨團內部大家都在比大聲，她也習以為常，這就是長久以來的民進黨，內部意見多元，一出去就是作戰。

新系立委吳思瑤長年耕耘教育、文化及性別議題，形象溫文儒雅，經營選區有穩定成績，在社群上更有一群堅定的年輕支持者，空戰、陸戰、議題戰都展現能力。但吳自接任黨團幹事長以來，始終站在朝野攻防第一線，上會期朝野為三大法案與總預算兵戎相向，激烈攻防，黨團幹部每天有開不完的會，幾乎一刻不得閒，但不管平日或假日，只要媒體需要黨團受訪，吳思瑤一向「使命必達」，擠出時間回應相關時事議題或議事策略，親力親為且有問必答。

對於擔任黨團幹部兩個會期來的感悟，吳思瑤坦言，這是苦差事，過年期間大家休養生息，這兩個會期大家也嚇到了，「我是沒嚇到，我是很阿信的」，但確實沒有預期到這種狀況。自己一身好武功，20年前是國會最年輕辦公室主任，後來到行政院院長辦公室，就是在做行政、立法協調機制，對於相關機制運作都在第一線見證跟學習，自己也樂在其中。

然而，吳思瑤最大的無奈，就是立院長久累積下來的慣例與規則被打破。吳思瑤表示，自己一路學習，對議事規則、黨團協商都很熟悉，「但沒得用啊！」她坦言，國民黨、民眾黨不照規矩來，完全不懂議事規則，跟他們講一點用都沒有，國民黨團新科委員多，甚至有連議員、立委助理經驗都沒有，自己當過立委助理、市議員、三任立委，當他們老師綽綽有餘，但跟他們講沒用，有時告訴國民黨一讀、二讀程序不是這樣，他們完全聽不懂也不理，秀才遇到兵，有理說不清。

吳思瑤接任黨鞭後，因身處朝野攻防前線，壓力大到私下哭了好多次，甚至在議場落淚。吳思瑤透露，自己無力的地方其實是對於民主國會的想像崩壞，專業問政的委員都沒有用武之地，委員會中心主義完全被破壞，自己如果還在教育文化委員會會吐血，每一筆爭取來的預算都被刪除，專業沒有用，到院會全部被推翻，最後都是委員會沒有討論的版本。

當黨鞭壓力大不大？吳思瑤認為，自己在黨團內部忙、累，這些都能夠承受，黨團內部大家意見很多元，大家都在比大聲，自己非常OK，我還很擔心大家沒有意見、很順從，這不是她認識的民進黨，一些資深前輩意見不一樣，她非常歡迎也習以為常，這就是長久以來的民進黨，也是健康的政黨，民進黨好處就是內部意見多元，一出去就是作戰。

而高強度的朝野攻防讓新會期黨團幹部尚未有人登記，吳思瑤坦言，這兩個會期大家確實嚇到了，當黨團幹部確實要有強烈使命感跟意志力，「如果我做得到相信其他人也可以，過年大家冷靜、休養生息一下，搞不好我又滿血回歸也不一定」，不過她自己已經做兩個會期，正常來說一個會期就要換，這一年經驗也很棒，每天都在為自己國家戰鬥，她的樂趣就是在測試自己的極限。

但面對未來三年持續朝野攻防，吳思瑤有信心，相信會越來越好，慢慢摸清他們的套路，他們一直秀下限，還有下限可以秀嗎？光總預算戰役已經模擬很久，行政立法分工，一開始行政部門確實比較保守、反應沒那麼快，現在做法就是黨團先幹，以黨團為家每天開記者會、設定議題，有人發動就跟進，會非常快。

對於新會期，吳思瑤也預判，國民黨一定會提國安相關法案，包含反滲透、中配等，一定會來。其實第一會期還不知道藍白的策略跟隊形，包含他們內部如何運作，現在已經可以確定，傅崐萁就是國民黨未來的路線，國民黨已經沒有路線之爭，就是「一個中國」非常明確；而沒有柯文哲、只屬於黃國昌的民眾黨就是深藍，這可以預判，且立法院已經沒有遊戲規則了，下個會期必須想辦法突破這種國會運作方式。

對於前兩個會期的戰略，吳思瑤分析，第一個會期藍白聚焦國會擴權，要掐死其他憲法機關，下個會期藍白就變奏曲、已經進化，一次丟好多案多點開花，讓民進黨團疲於奔命，上個會期民進黨團成功防禦國會擴權，下個會期爭議三法就比較分散，議題防禦上就變得比較困難，一直到總預算才較為聚焦，國民黨再來要的就是那些國安法案跟錢坑法案。

雖然嘴上說未必會繼續擔任幹部，但對於新會期戰略，吳思瑤已有擘劃，防守可以即早因應，搭配執政黨要推的對案，上個會期學會法案會被丟包，這會期要想著如何因應、給社會的訊號就要很精確，「執政黨一定要發球」，但這一年來行政團隊的打詐四法、運動部沒有創造該有的加分效益，非常可惜，行政部門要強化政策話語權，丟球逼在野黨上場打，而不是在藍白的戰場防禦，行政部門一定要推出很好的政策，反映在法案跟預算，才能搶回政策話語權。