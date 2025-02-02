初五迎財神！全台「最靈財神廟」TOP5 　拜完運勢爆棚旺整年

記者黃稜涵／綜合報導

初五迎財神，你想好要去拜哪間財神廟了嗎？《DailyView網路溫度》整理出全台「最靈財神廟」TOP5，這5間每年都吸引滿滿信徒前來朝聖，今年想要財運滾滾來、數錢數到手軟，衝這5間就對了！

▲初五迎財神，第一名財神廟讓你拜完旺整年！（圖／網友v.lenghan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

TOP 5：松山霞海城隍廟

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雖然松山霞海城隍廟以月老出名，吸引無數單身男女來祈求姻緣，但其實它也是股票族的最愛！每當投資失利、被套牢的時候，大家都會來拜一拜財神，祈求運氣反轉。小小秘訣：一定要記得摸「財神爺的鬍子」，據說這樣可以旺上加旺，財運倍增！

▲松山霞海城隍。（圖／ETtoday資料照，下同）

TOP 4：板橋慈惠宮

板橋慈惠宮可是當地人心目中的「財神聖地」，每年都會準備上萬份的發財金，只要你有「躦轎腳」的幸運，就能拿到手，想要加碼財運的話，記得在參拜後，到一樓正殿的左右兩側摸摸發財金元寶，這樣今年保證發發發，財運源源不絕！

▲板橋慈惠宮。

TOP 3：北港武德宮

北港武德宮可是台灣的第一座財神廟，來這裡點上一盞「財神燈」，不僅能增進財庫，還能消除業障，財運翻倍！建議大家準備一些甜米糕和軟糖，跟財神爺虔誠祈求，拿到的「財寶米」千萬不要忘了帶回家，放進米缸裡或是藏在錢袋裡，這才是財源滾滾來的秘密武器。

▲北港武德宮。



TOP 2：中和烘爐地

中和烘爐地是許多業務、商人和創業者的求財勝地，來的時候記得帶上名片，並且跟土地公來個「大錢換小錢」的儀式，將換到的1元錢母存好，這不僅是財運的象徵，更能為你帶來源源不斷的財源，甚至可以把錢母存入銀行，讓財運進一步升級。

▲中和烘爐地。



TOP 1：竹山紫南宮

每年農曆新年，竹山紫南宮可是人潮擁擠到無法形容的程度，尤其是初五這天，眾多信徒帶著「金雞」回娘家，以及還發財金，感謝土地公婆整年的庇佑，據說，求到發財金的人，能夠旺上一整年，事業順利、財源滾滾來，想要財運爆棚一整年的人，直衝紫南宮準沒錯！

▼竹山紫南宮。

