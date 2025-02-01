整本刮刮樂「好心賣陌生女2張」對方爽中百萬　陸男氣到整晚沒睡

圖文／鏡週刊

一切都命啊！真的會氣到捶心肝！中國一名男子日前到彩券行買了整本刮刮樂準備試試手氣，他好心將其中2張刮刮樂賣給了旁邊的陌生女子，沒想到女子竟中了40萬人民幣大獎（約新台幣179萬元），讓男子氣到整晚睡不著。

綜合中國媒體報導，安徽省合肥市一名男子自稱是「資深玩家」，每次到彩券行買刮刮樂都是整本起跳。日前，男子在彩券行刮得正起勁，這時一名女子走進店內詢問老闆：「請問有沒有單張販售的？」

男子見狀便好心告訴女子：「沒關係，妳從我這抽2張走吧！」女子頻頻道謝後，在店內開始玩起刮刮樂，正當女子刮完第2張時，驚喜發現自己中了40萬人民幣，讓她又驚又喜，狂喊：「這…這是真的？」

男子不敢置信，將女子手上的刮刮樂拿起來查看，確認後果真中獎，讓好心男頻頻捶心肝，表示自己當時氣了一整晚都沒睡。

相關影片在網路上引起熱議，不少中國網友紛紛留言，「何止是氣一晚上，這輩子都睡不著了」「都是命，該睡就睡吧」「我老公幹過，讓了3張他同事，中了10萬」，不過也有網友認為這是彩券行的銷售手法，「彩券滯銷了嗎」「這幾次的廣告品質提升了」「不再是直接中獎啦，又有新劇本了。」



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