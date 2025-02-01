快收假了！嘉義中埔分局籲民眾留意交管措施

▲▼ 中埔分局春節疏導。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



114年農曆春節連假長達9天，為因應連續假期將有大量遊客湧向嘉義觀光地區，嘉義縣警察局中埔分局將派遣警力加強轄內交通熱點疏導管制措施，以維護交通安全與順暢，讓民眾歡度春節假期，相關交通疏導管制措施如下：



一、嘉義縣中埔鄉阿里山公路頂六路段於連假期間常因下山車多造成壅塞情形，建議民眾從阿里山下山要北上的民眾，小車可以行駛嘉126之2、126之1、126線接台3線至國道3號竹崎交流道北上，大車可走台3線接166線到國道3號竹崎交流道，另上山車流替代道路可從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。

二、於114年1月31日（初三）、2月1日（初四）13時至18時，本分局配合交通部高速公路局實施北上匝道高乘載管制措施，管制地點共2處:

(一)國道3號中埔交流道北上匝道入口。

(二)台82線東向往國道3號水上系統北上匝道入口。

中埔分局提醒，一、本轄連假期間熱門景點為番路鄉紫雲寺、觸口龍隱寺及牛埔仔愛情大草原等，中埔分局於春節連續假期均有規劃警力加強交通疏導，請用路人務必遵守交通規則及現場交通員警指揮並多加利用替代道路分散車流，俾使春節連假期間各主要道路交通順暢。

二、請民眾事先做好行前規劃，避免因道路壅塞影響出遊好心情，另駕駛人於行駛時切勿疲勞駕駛及注意本身行車安全。

中埔分局長曾裕景有見於詐騙手法不斷推陳出新，特於2月（1）日下午實施高乘載管制勤務時，發放反詐宣導紅包袋及錢母，提醒民眾務必強化「識詐」、「防詐」意識，守護自身財產安全。如有詐騙疑慮，請民眾應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。