《台灣尚勇》進校園！辣媽副會長「為子練舞」　被笑可做吉祥物　

▲直播主閻姍姍（白色衣服）來體驗一日啦啦隊生活 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

現在當直播主真的不容易，除了要會賣東西之外，還得要體驗不同生活！國內知名直播主閻珊珊就去擔任一日啦啦隊，跟著退役的中職啦啦隊員們一起練舞，《台灣尚勇》才跳個3次就讓她大喊吃不消。

雖然現在已經是中職休賽季，不過中華隊在12強當中奪冠，這波棒球熱潮讓台灣人整個瘋狂之外，應援曲也吹進了校園當中，《台灣尚勇》已經成了國民歌曲，小朋友幾乎是天天跳，身兼國小家長會副會長的直播主閻珊珊，為了能夠在學校聚會場合當中能夠不丟臉，所以她特別由前中信兄弟舞蹈總監蘇莉（Suli）找了中職退役啦啦隊員組成思鉑客《SPARK》舞團加強特訓。

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▲啦啦隊員評價閻姍姍得要再訓練3年 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主閻姍姍來體驗一日啦啦隊生活 。（圖／記者吳奕靖攝）

音樂一下，團員們自然的擺動身體，閻珊珊落拍又一臉尷尬焦急，不過蘇莉還特別請團員陪多陪練幾次，三次循環下來，讓閻珊珊就直喊不行了！閻姍姍說過往以為中職啦啦隊員只要臉好看、胸部大就能「稱霸」，不過真的體驗過後，讓她非常改觀，她說：「因為一開始不認識，所以就會覺得啦啦隊是在賣身材，但是實際來了解之後，發現腦袋都很有東西，需要很有活力，其實也要滿有EQ的，她們都會遇到滿多奇怪的人」，經過短暫體驗之後，閻姍姍笑著說：「我還是繼續當直播主就好了，不過偶而體驗一下是滿好玩的」。

而閻姍姍是否能夠成為一個合格的啦啦隊員，舞團成員說：「可以當我們的見習生，先來實習個3年就沒問題，吉祥物沒有問題，可以見習」。