9天連假一堆人出國　「京都爆滿人」畫面曝！網嚇：根本年貨大街

▲整條路上擠滿人。（圖／翻攝自X／@lico33）



記者施怡妏／綜合報導

今年過年連假長達9天，許多人會和家人、朋友出國度假，享受農曆新年長假期，有網友貼出日本京都的過年人潮，可以看到前往清水寺的路上，整條道路塞滿人，想要行動都變得非常困難。照片曝光，網友驚呼「本來應該塞在台灣國道的」、「這旅遊品質堪憂」。

有網友在PTT發文，轉發社群平台X網友的貼文，日本京都遊客多到爆滿，整條街道上擠滿了人。從照片中可以看到，前往清水寺的道路上，被大量觀光客擠得水泄不通，有人穿著和服，還有導遊舉著旗子，原PO嚇傻，「看起來應該都是華人過年去玩的，這樣塞滿人到底哪來的旅遊品質？」

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該網友在X發文，不確定影片是春節期間拍攝的，但滿滿的人潮讓他很震驚，並直言「日本人不喜歡」。

貼文曝光，網友們直呼誇張，「應該超過一半講中文」、「幾乎都台灣人、香港人和中國人」、「路上大概全程都能聽到用中文聊天的人，笑死」、「內行的就跑東北或北陸，去京阪是找罪受」、「這根本是年貨大街在京都」、「過年千萬別去日本，切身之痛」、「過年不想在台灣擠，結果跑到日本跟中港台一起擠」。

不過也有網友表示，京都的遊客一直都很多，「從賞楓季就塞到現在了」、「這條應該沒有不塞過」、「半年前去差不多也是這個樣子」、「京都哪天沒人再來報」、「去年暑假去也差不多這樣，都是被人群推著走的」、「想要沒人的清水寺，最好早上六點半前就到」、「京都一年四季都塞滿人吧，以前9月去也是人擠人啊」。