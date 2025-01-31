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許願解鎖！高屏通勤民眾敲碗TPASS通勤季票上線 　一次連續搭90天

▲▼MeNGo平台發行的南高屏TPASS月票推出以來，屢有民眾建議販售季票，終於在日前推出南高屏通勤季票服務!只要購買一次就可連續使用90天。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲MeNGo平台發行的南高屏TPASS月於在日前推出南高屏通勤季票服務。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

112年4月以MeNGo平台發行的南高屏TPASS月票，銷售數已突破每月8萬張，屢有民眾建議販售季票，因應民眾需求，提供會員更便捷購票服務，已於日前推出南高屏通勤季票服務!只要購買一次就可連續使用90天，不用再每個月購買。

高雄市交通局表示，目前高雄TPASS每個月銷售已超過8萬張，較推出前成長8倍以上。考量南高屏三縣市幅員遼闊，為提供民眾購票服務更多元的選擇，針對長期搭乘公共運輸的民眾推出TPASS 399及999季票服務，可減少民眾購票次數，買一次就可連續使用90天。

▲▼MeNGo平台發行的南高屏TPASS月票推出以來，屢有民眾建議販售季票，終於在日前推出南高屏通勤季票服務!只要購買一次就可連續使用90天。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲南高屏通勤季票服務推出有利學生族群。（圖／記者吳世龍翻攝）

因應TPASS銷售成長，屢有民眾反映每個月都需要購買月票，希望能推出天數較長的方案，因此市府與MeNGo團隊合作開發季票，期待建立民眾穩定搭乘公共運輸的好習慣及便利性。MeNGo月票平台服務，是全台唯一全會員制服務，不斷推出便利服務流程。高雄TPASS月票更獲交通部調查全國TPASS使用滿意度的第一名，非常感謝市民朋友支持。

▲▼MeNGo平台發行的南高屏TPASS月票推出以來，屢有民眾建議販售季票，終於在日前推出南高屏通勤季票服務!只要購買一次就可連續使用90天。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲交通局近期將推出好康抽獎活動，購買季票民眾有機會抽TPASS月票。（圖／記者吳世龍翻攝）

交通局也與一卡通公司合作開發iPASS MONEY APP線上買票服務功能，只要一支手機就能完成續購(原方案)、新購各種月票方案及退票等3大功能，民眾免出門就可以買月票，相當方便。另外，為感謝民眾支持，交通局近期將推出好康抽獎活動，購買季票民眾有機會抽TPASS月票、量販店禮券等好禮。

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