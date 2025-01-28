快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准

▲竹縣三環幫大哥被槍殺，5兇嫌以及車手逃出國，警方策反車手返國，收押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／連線報導

新竹縣竹東鎮在24日傍晚時分，發生三環幫大哥遭人開槍砍殺後身亡，其他在場的4人也均受傷，檢警偵辦後，發現犯案兇嫌已經逃出國外，策動1名協助逃亡的接應者返國，27日晚上開庭聲請羈押，在28日除夕夜當天，法院確定將其收押禁見。

24日傍晚，5名身著帽T、戴口罩的歹徒，闖入竹東鎮北興路一處飲料量販店二樓後槍聲大作，5分鐘後又下樓搭車離去；現場2人中彈，另有4人刀傷。其中在地的「三環幫」角頭劉憲治（51歲）傷勢嚴重，身中2槍傷，右手掌遭斷掌，送醫不治。

吳姓男子（52歲）左部、背部槍傷，左手與大腿刀傷，意識清楚，送醫診斷為肝臟撕裂傷合併腸道受損，轉林口長庚救治。另4人刀傷送醫救治中，檢警抽絲剝繭之後，發現5名涉案兇嫌以及協助逃亡的車手均已潛逃出境。

警方見狀立刻策動逃逸接應者返國，其中郭姓男子被策動返台後立刻由警方將人帶回漏夜偵訊，檢察官偵訊後，昨天深夜認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地院聲押，今天上午開庭後，由法官裁定羈押禁見。