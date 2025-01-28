　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准

▲▼竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

竹縣三環幫大哥被槍殺，5兇嫌以及車手逃出國，警方策反車手返國，收押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／連線報導

新竹縣竹東鎮在24日傍晚時分，發生三環幫大哥遭人開槍砍殺後身亡，其他在場的4人也均受傷，檢警偵辦後，發現犯案兇嫌已經逃出國外，策動1名協助逃亡的接應者返國，27日晚上開庭聲請羈押，在28日除夕夜當天，法院確定將其收押禁見。

24日傍晚，5名身著帽T、戴口罩的歹徒，闖入竹東鎮北興路一處飲料量販店二樓後槍聲大作，5分鐘後又下樓搭車離去；現場2人中彈，另有4人刀傷。其中在地的「三環幫」角頭劉憲治（51歲）傷勢嚴重，身中2槍傷，右手掌遭斷掌，送醫不治。

▲▼竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

吳姓男子（52歲）左部、背部槍傷，左手與大腿刀傷，意識清楚，送醫診斷為肝臟撕裂傷合併腸道受損，轉林口長庚救治。另4人刀傷送醫救治中，檢警抽絲剝繭之後，發現5名涉案兇嫌以及協助逃亡的車手均已潛逃出境。

警方見狀立刻策動逃逸接應者返國，其中郭姓男子被策動返台後立刻由警方將人帶回漏夜偵訊，檢察官偵訊後，昨天深夜認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，依法向新竹地院聲押，今天上午開庭後，由法官裁定羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影
黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒證婚」紅包寫滿字　她看完淚崩
DeepSeek橫空出世！「低成本革命」屠殺AI業　背景影響
DeepSeek神秘創始人國中照曝光　好友：太紅了！他要躲起
快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准
再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」　陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人肉砲彈畫面曝！三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

桃園警局刑事鑑識中心通過13項專業認證　突顯團隊卓越實力

小貨車國3翻覆遭追撞！駕駛拋飛邊坡傷重不治　聯結車運將遭判刑

高雄移動神主牌超囂張！道路變賽車場　轎車逆向衝國道畫面曝

除夕寒流發威！彰化32小時內70人送醫救護　4人無呼吸心跳

除夕夜火警！彰化2層樓住宅起火燒到焦黑　義消架梯陽台救人

快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准

婦提領百萬「兒結婚基金」又改口買鑽戒　員警、行員聯手阻詐

快訊／心碎除夕夜！彰化火警一家4口父子雙亡...7月大女嬰也走了

北市私廚趕製年菜卻傻眼！廚師找不到鍋爐...竟是被偷變賣96元

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

人肉砲彈畫面曝！三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

桃園警局刑事鑑識中心通過13項專業認證　突顯團隊卓越實力

小貨車國3翻覆遭追撞！駕駛拋飛邊坡傷重不治　聯結車運將遭判刑

高雄移動神主牌超囂張！道路變賽車場　轎車逆向衝國道畫面曝

除夕寒流發威！彰化32小時內70人送醫救護　4人無呼吸心跳

除夕夜火警！彰化2層樓住宅起火燒到焦黑　義消架梯陽台救人

快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准

婦提領百萬「兒結婚基金」又改口買鑽戒　員警、行員聯手阻詐

快訊／心碎除夕夜！彰化火警一家4口父子雙亡...7月大女嬰也走了

北市私廚趕製年菜卻傻眼！廚師找不到鍋爐...竟是被偷變賣96元

過年不用再假笑伺候！她喊話「別覺得離婚就孤單」　網：自由無價

年薪800多萬還是買不起　夫妻無奈繼續租屋：不想當有房窮人

看桃園房「連三次碰到1情況」　他超怕買不到！內行給建議

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

全球女性胸部大小排名曝！　台灣尺寸倒數「1原因」反更健康

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

人肉砲彈畫面曝！三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

求婚號召朋友大跳抖音舞　新娘點頭了：就愛這類的

社會熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

獨／爆乳搶票集團神秘黃牛王　返台過年機場落網

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

即／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡遭聲押

楊梅電動車火燒車「搶救畫面」曝！　英雄老闆衝上救4童

暖男歌手約砲遭檢舉　1原因遭判刑定讞

撞擊畫面曝！新竹雙載機車猛撞貨車尾門　夫妻雙亡

即／三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者聲押獲准

嘉義夫妻雙載遭撞飛雙亡　駕駛遭判刑8月

女子開車上山露營「翻落山谷」　四輪朝天畫面曝光

陳彥翔縱火奪8命！母送到殯儀館「肚裡還在燒」

新北兄弟除夕互砍！弟左手幾近斷掌　哥臉部中刀

更多熱門

相關新聞

即／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡遭聲押

即／竹東槍擊案1幫派小弟投案　涉殺人罪嫌恐逃亡遭聲押

竹東三環幫堂口24日下午發生重大槍擊案，三環幫核心人物劉憲治遭斷掌槍殺，涉案的5名蒙面槍手犯後逃亡。26日下午，檢警策動一名郭姓幫派份子投案，而他作為第一個落網的小弟，也接受警方輪番訊問。檢方複訊後，認定郭男涉殺人、傷害以及槍砲罪嫌，晚間向新竹地院聲請羈押禁見。

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳喪事陣頭

三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳喪事陣頭

劉憲治中槍身亡相驗　妻子到場

劉憲治中槍身亡相驗　妻子到場

三環幫董座至少中2槍！　法醫相驗出動X光車

三環幫董座至少中2槍！　法醫相驗出動X光車

關鍵字：

三環幫槍手嫌犯出境

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面