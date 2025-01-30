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荔枝椿象過冬活動力差未產卵　嘉南地區1至3月進行防治作業

▲▼ 嘉南地區1月至3月進行荔枝椿象防治作業 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉南地區1月至3月進行荔枝椿象防治作業 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

荔枝及龍眼進入新梢期及花果穗期，嘉義縣政府調查發現荔枝及龍眼上已有荔枝椿象開始活動，提醒農民即時防治。農民可前往植物保護資訊系統查詢，或參考臺南區農業改良場推薦用藥，以利完成荔枝椿象防治作業

嘉義縣政府農業處說明，根據1月份主動調查結果顯示，目前荔枝椿象已經從植株葉背，移動至新梢及花果穗上，若疏於防治恐造成嚴重危害，籲農民加強巡查，適時進行防治作業，避免害蟲蔓延擴散。

▲▼ 嘉南地區1月至3月進行荔枝椿象防治作業 。（圖／嘉義縣政府提供）

荔枝椿象從1月開始甦醒，剛越冬的荔枝椿象對藥劑耐受度低，活動力較差且尚未產卵，此時防治可達到最佳的效果，請農民朋友於1月20日至3月14日配合執行化學防治。

荔枝椿象受干擾後會從臭腺噴射具刺激性的分泌物，沾染皮膚將造成灼傷，提醒農民在田間作業時應做好身體防護避免受傷，若不慎沾染應盡快以清水沖洗並視症狀就醫。

▲▼ 嘉南地區1月至3月進行荔枝椿象防治作業 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了化學防治，可適時清園整枝避免昆蟲藏匿，或利用捕蟲網將蟲放入冰醋酸內移除、摘除卵塊丟入塑膠袋內密封丟棄；也可採生物防治，釋放平腹小蜂寄生荔枝椿象的卵，但平腹小蜂對藥劑敏感，釋放時間要與藥劑施用時間錯開。

非化學農藥防治可施用皂素(pH值於9-10)稀釋100倍，雨天及低溫施用效果不佳，且容易對植物幼嫩組織造成傷害，於清晨與傍晚施用效果佳，皂素水溶液於植株上乾燥後也不具防治效果。

 
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