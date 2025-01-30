男心臟病倒地！路人「偷光他的錢」秒落跑　冷血行徑全被拍

▲阿根廷一名男子見死不救，反而趁機打劫財物。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷發生駭人事件，一名54歲遊客在觀光小鎮渡假時，不幸心臟病發作、倒地不起，儘管此時另一名年輕男子路過，卻沒有上前幫助，或者通報緊急單位，反而趁機搜刮遊客身上財物，隨之揚長而去，貪婪又冷血的行徑，都被監視器拍下。

Perfil等外媒報導，本案26日下午發生在沿海小鎮馬德普拉塔（Mar del Plata）一棟公寓大廳。馬德普拉塔瀕臨大西洋，以觀光業聞名，受害者則是來自首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）近郊的遊客，有心臟病史。

Un hombre falleció tras sufrir un infarto y otro aprovechó para robarle sus pertenencias.



Esto ocurrió en el hall de un edificio de Mar del Plata.

El ladrón escapó antes que llegará el SAME, aunque el hecho fue registrado por las cámaras de seguridad.



@canal8mdp pic.twitter.com/ZN1oNuSkvO — Noticias Argentinas (@NAagencia) January 28, 2025

根據畫面，遊客仰躺在地上、一動也不動，而路人頻頻回頭望向門口，確認沒有第三者經過，又彎腰檢查對方是否還有呼吸，才開始犯案。只見他不斷翻找上衣與褲子的每一處口袋，把貴重物品塞進褲襠之後，逕自離開現場，完全沒有試圖求助。

又過了好一陣子，其他熱心民眾發現有人倒地，才趕緊撥打急救電話。不過，醫護抵達現場時，一切都已經太遲了，只能在現場宣告患者不治。

目前，當地警方沒有公布死者姓名，但正在根據監視器畫面，追捕這名冷血的竊賊。