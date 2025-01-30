桃園點將／看準綠營桃園缺戰將　張善政「友白不鬥綠」拚連任

▲桃園市長張善政拚連任。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

擁有超過230萬人口的桃園市，現任國民黨籍市長張善政執政風評不錯，使得桃園市已成民進黨2026的「艱困選區」。藍營人士分析，張善政本身就是「非典型政治人物」，上任市長以來一向是以市政為主，縱使部分綠營人士頻頻往張善政身上強貼負面標籤，效果仍非常有限，持續穩紮穩打連任不是問題。

桃園政治結構藍略大於綠，2014年縣市長選舉，鄭文燦卻在外界不看好下勝選，2018年更以超過14萬票大勝國民黨對手，順利連任。然而當鄭文燦任滿要交棒之際，民進黨提名參選桃園市長的林智堅於2022年深陷論文抄襲風暴，縱使民進黨最終決議「換堅」，臨時改由時任立委的鄭運鵬臨危受命上陣仍敗下陣來，鄭文燦不僅無法守住桃園綠地、交棒失敗，政治量能大幅降低，更雪上加霜的是，又因桃園市長任內涉入貪腐案遭起訴，政治生命宣告終結，也連帶重創綠營在桃園的形象。

放眼2026年桃園市長選戰，民進黨內始終缺少一線戰將，過去一段時間被點名可披上綠營戰袍參選桃園的人選，包括前立委鄭運鵬、法務部次長黃世杰、已遞補成為立委的王義川以及海基會副董事長羅文嘉，以及曾在鄭文燦首任市長任內，擔任桃園市新聞處長的總統府副秘書長張惇涵。藍營人士分析，鄭運鵬、黃世杰以及王義川是目前地方討論較高的可能人選，但鄭運鵬才剛接任中華顧問工程司董事長，再挑戰張善政的機率不高，至於王義川，在立法院的表現如同不定時炸彈，「賴清德敢派他選2026被全面檢驗嗎？」

面對2026年桃園市長綠營目前「無人可戰」的窘境，張善政則是好整以暇，且目前桃園6席立委都是國民黨籍，基層氣勢相當旺。藍營人士透露，張善政尋求2026連任的策略就是「友白不鬥綠」，藉此一步一步鬆動過去鄭文燦在地方的根基，不僅去年6月23日參與民進黨桃園市黨部新一屆黨職人員交接典禮，給足新任黨部主委黃傅淑香面子，民眾黨立委吳春城桃園服務處暨民眾黨桃園市黨部成立時，也親自到場互動，柔軟身段讓藍綠白地方要角都看在眼裡。

市政方面，張善政近期頻繁與藍綠議員合體，在許多地方建設如通學步道、新設校舍動工、共融公園啟用等場合同框且一同受訪，不吝共享市政紅利，對藍營強化自己的母雞角色，對綠營則是遞出彼此成為市政夥伴的橄欖枝。

地方人士直言，張善政「理工男」的個性溫吞、佛系，雖然聲量總是平平，但他訴求的對象很明確，比方說針對台電頻繁跳電這類影響市民生活甚深的議題，就是對中央喊話，不會刻意讓綠營議員在地方難做人；此外，該人士也坦言，過去許多熟悉鄭文燦風格的人，確實在一開始會不適應張善政作風，因此經過幕僚提醒，張善政也逐漸會跑宮廟、參與社團活動等，積極與基層互動，地方有所求時，也會「直球對決」督促局處單位為人民解決問題，成為連任的助力。如何在過程中展現柔中帶剛，甚至不被人情壓力「撒幣、跑攤」所影響節奏，則是張善政目前的挑戰。

