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醫生曖昧！啪啪多次「下體發炎流血」　她崩潰驗出性病：快交往了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO與曖昧對象發生關係，不料被診斷出感染HPV病毒。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少重視性生活的人，會先試車再決定是否交往！而一名妹子透露，她已曖昧對象發生關係，正當快要正式交往前，她發現愛愛完都會發炎流血，豈料卻檢查後被診斷出感染HPV病毒。原PO還透露，對方是一名醫師，且性對象不只她一人，讓原PO崩潰不已。

一名女網友在Dcard心情沉重表示，與一位曖昧對象就快在一起了，且在戴套之下發生多次性行為，沒有到最近原PO發現感染性病，「固定跟他發生關係，我私密處一直發炎，性行為完有出血。」

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原PO透露，她固定會去做抹片與HPV檢測，因此很確定是被曖昧對象傳染，更讓原PO崩潰的是，對方竟還有其他的砲友，還頻頻強調都有戴套，「我後來直接冷了！」

面對突如其來的結果，原PO既生氣又覺得自己活該，同時也猶豫著，是否要聯繫曖昧男，提醒對方不要再抱持著不負責任的態度到處與人發生關係，但兩人已經2到3個月沒聯絡了，令原PO內心十分掙扎，「好希望他不要再害別人了...但又覺得沒這個必要。」

底下網友熱議，「曖昧就發生性行為？看來我太保守了」、「保重身體，慎選對象」、「試車算約砲嗎」、「可以透露那個人住哪一區嗎？或是從事什麼職業」。

原PO則無奈回應，曖昧對象是位醫生，「所以一開始我以為他對這方面的預防知識性是夠的...是後來我開始發炎，聊天才不斷套話，他的對象幾乎都是護理師 ，甚至很多還在藕斷絲連，只能透露到這邊，反正我得知染病後就果斷斷聯了！」

最後，原PO也強調，「為什麼說我們是曖昧快在一起，因為聊天彼此有說可以在一起，但男生說還是要再多認識，如果真的適合再在一起也不遲...本來不打算多講什麼，但我真的沒有約砲！」

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