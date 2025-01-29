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家裡唯一的小孩「婆婆竟沒給紅包」　她傻眼：怎有這種長輩

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲婆婆沒給小孩紅包。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

過年是台灣傳統的重要節日，發紅包不僅是表達祝福，也象徵著傳遞財運與好運，一名人妻表示，家裡只有一個小孩，難得過年，婆婆卻連紅包都不願意給，她也透露，婆婆有固定收入，也常常出去玩，卻連一個紅包都不願意給，讓她很傻眼，貼文掀起兩派網友討論。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，家裡只有一個小孩，但婆婆卻連紅包都捨不得給，過年本應該是個充滿歡樂的時刻，但婆婆的行為讓她很心寒，「要怎麼處理？真的是大過年的不要這樣耶」。

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原PO進一步指出，婆婆有固定收入也常常出去玩，沒有經濟上的困難，身邊的朋友聽到都覺得很瞎，紅包金額不是重點，但過年領紅包是一種儀式感，「從小在家裡就是都有紅包收，而且非常有節慶感，反觀女兒就覺得怎麼有這種奶奶阿，也不缺她的紅包，只是身邊真的沒人這樣的奶奶是這樣的，還滿嘴說小寶貝小寶貝得叫，真的很吵」。

貼文曝光，網友安慰她，「沒差啦，小孩一樣會平安健康長大，少了禮俗牽絆，反倒給足妳處事果斷有底氣」、「我婆婆也是不包給唯一的孫啊，重點是她還很有錢唷！早黑早享受，不見面最大，誰稀罕」、「我娘家認為外孫不是孫是外人，不給」、「真的是每個家不一樣，我家的有給孩子，我姊家更好連我姊都有」、「就當做她沒錢吧！我自己從小到大都沒收過阿母阿嬤的紅包」。

還有網友認為，沒有規定一定要包紅包，「我婆婆也從沒包紅包給小孩，為什麼一定要包？」「沒有一定要給吧」、「紅包本來就不一定要給啊」、「是多想要紅包，我孩子24年 一次都沒拿過」。

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