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大陸 大陸焦點 特派現場

同時訓練100個人形機器人！　陸「首個」智能訓練場上海啟用

記者任以芳／綜合報導

大陸第一個「異構人形機器人訓練場」21日在上海浦東新區正式啓用，根據官方釋出消息，首期能容納超過100台人形機器人同時訓練。有多種訓練場景，比如執行倒飲料、掛衣服、分揀藥品等多種任務，未來期望廣泛應用於工業、服務、醫療、農業、應急救援等多個領域。

位於上海張江「人形機器人創新中心」（簡稱國地中心）21日正式啓用，這是由大陸中央與地方、聯合產業鏈上下游企業、高校和科研機構共建而成，100多台異構全尺寸人形機器人和類人形機器人進駐訓練場。去年5月運營後，目前已推出人形機器人開源公版機「青龍」、人形機器人開源社區，研發人形機器人「大腦」和相關數據集等。

▲▼ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用 、機器人、AI 。（圖／翻攝 新民晚報）

▲ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用 。（圖／翻攝 新民晚報）

透過影片顯示，該園區有多家企業的訓練場景，機器人有不同的學習任務，有的在蹣跚學步，有的嘗試挑戰陡坡、踢足球，或是在標準400米跑道上連續奔跑；有的能做壓縮機管道的焊接、訓練裝配電子產品的零件等動作。

工程師手拿操作手柄，訓練各種各樣的人形機器人做一連串的動作，像是食堂幫人打飯菜，在汽車工廠裡擰螺絲，在庫房裡搬箱子。「有頭有腳」的機器人重複抓取、搬運、裝配、焊接等具體操作，主要鍛鍊雙手協同能力。運動類型「能跑能跳」的機器人必須持續穩定地跑圈，主要鍛鍊運動反應能力。

▲▼ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用 、機器人、AI 。（圖／翻攝 新民晚報）

▲▼ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用 、機器人、AI 。（圖／翻攝 新民晚報）

▲ 工程師穿戴設備訓練機器人「重複記憶」學習任務 。（圖／翻攝 新民晚報）

把人類動作遷徙至人形機器人，工程師邊訓練邊採集數據，「手把手」訓練，數據同時上傳雲端。隨著大量動作捕捉數據的積累與分析，人形機器人的智能算法才會進化優化。「我們現在已有十幾個工業場景，還有更多的工業場景正在對接中。」國地中心系統集成部負責人介紹說。

 人形機器人要想商業化應用，需要海量的高質量數據來訓練和優化算法，通過大量試驗和場景訓練提高可靠性和精准性。訓練場則是採集數據和場景驗證的「試驗田」。目前，訓練場已實現單台機器人每日採集軌跡數據500條以上。

據了解，上海擁有全大陸三分之一的人工智能人才和一批國際標準化專家。模速空間、機器人谷等世界級人工智能產業集群已經在上海初具規模，上海在人形機器人及具身智能領域優勢明顯。

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